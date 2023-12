am 07.12.2023 - 14:42 Uhr

Wenn RTL im kommenden Jahr die neue Staffel von "Das Supertalent" ausstrahlt, müssen sich die Fans des Formats auf Veränderungen einstellen. Anders als noch 2021 wird die Castingshow dann nämlich nicht mehr von Chris Tall und Lola Weippert moderiert, sondern von Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla. Am Donnerstagnachmittag beginnen in Köln die Aufzeichnungen für die neuen Ausgaben der Show.

Fest steht nun außerdem auch, dass die kommende Staffel deutlich kürzer ausfallen wird als in den Vorjahren. 2024 werden lediglich vier "Supertalent"-Shows zu sehen sein, das Finale wird zudem erstmals nicht live gezeigt. 2021 ließ man von UFA Show & Factual noch 10 Ausgaben produzieren, davor waren viele Jahre lang 14 Shows der Standard. Nun also eine deutliche Kompaktheit, die die Auswirkungen von möglichen schlechten Quoten begrenzt. 2021 fuhr "Das Supertalent" über Wochen hinweg nur schlechte Reichweiten und Marktanteile ein, daher auch die lange Pause seither.

Victoria Swarovski hat derweil eine "Supertalent"-Vergangenheit. 2016 saß sie bereits an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury. 2020 führte sie zudem schon einmal als Moderatorin durch die Show, damals gemeinsam mit Daniel Hartwich. Nun also die Rückkehr auf die Position der Moderatorin - und das gemeinsam mit Knossi, der zuletzt noch im Rahmen von "Promi Big Brother" zu sehen war und auch eine eigene Version der Container-Show veranstaltet (DWDL.de berichtete).

In der Jury der Show sitzen dieses Mal neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell auch noch Anna Ermakova und die aus "Let’s Dance" bekannte Ekaterina Leonova. Und wie RTL nun außerdem bekannt gegeben hat, gibt es einen vermeintlichen Clou in der kommenden Staffel. Einige der Kandidatinnen und Kandidaten sollen erst in der Show erfahren, dass sie beim "Supertalent" mitmachen.