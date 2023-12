Die Golden Globes haben in den vergangenen Jahren durch diverse Skandale rund um Intransparenz, Bestechlichkeit und gänzlich fehlender Diversität der bislang sehr kleinen Gruppe, die über die Preisträgerinnen und Preisträger entschied, viel von ihrem Glanz eingebüßt. 2024 soll nach einigen Reformen nun aber ein Neustart unter den neuen Eigentümern gelingen. Aufmerksamkeit ist den Machern dabei schon allein dadurch sicher, dass die Golden Globes 2024 diesmal noch vor den Primetime Emmys 2023 verliehen werden - die aufgrund der Streiks in den Januar verschoben wurden.

Nun jedenfalls wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Im TV-Bereich konnte dabei "Succession" die meisten für sich verbuchen, insgesamt neun an der Zahl. Möglich macht es der große Cast der Serie, aus dem sich gleich acht unter den für ihre schauspielerische Leistung Nominierten wiederfinden (teils in Haupt-, teils in Nebenrollen). Das sind im Einzelnen Brian Cox (Logan Roy) Kieran Culkin (Roman), Jeremy Strong (Kendall), Sarah Snook (Shiv), Matthew Macfadyen (Tom), Alan Ruck (Connor), Alexander Skarsgård (Lukas Matsson) und J. Smith-Cameron (Gerri Kellman) - da fällt es also schon auf, wenn man nicht auf dieser Liste auftaucht. Dieses Schicksal ereilte aus dem Hauptcast beispielsweise Nicholas Braun, der in der Serie den Gregory Hirsch spielte.

"Succession" ist daneben natürlich auch als Beste Drama-Serie nominiert und geht hier gegen "1923", "The Crown", "The Diplomat", "The Last of Us" und "The Morning Show" ins Rennen. Die nominierten Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller speißen sich ansonsten im Wesentlichen aus diesen Serien: Pedro Pascal und Bella Ramsey aus "The Last of us", Donic West und Imelda Staunton aus "The Crown", Keri Russell aus "The Diplomat" und Helen Mirren aus "1923" gehören dazu. Nennenswert außerdem: Gary Oldman ist für die wunderbare Apple-Serie "Slow Horses" nominiert, Emma Stone für "The Curse".

Bei den Comedyserien (die traditionell eine Kategorie bilden) konnten "The Bear" und "Only Murders in the Building" jeweils fünf Nominierungen einheimsen. Neben jeweils der Serie selbst sind bei "The Bear" auch Ayo Edebiri, Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach und Abby Elliott im Rennen, für "Only Murders in the Buildung" sind es Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez und Meryl Streep. Die weiteren nominierten Comedyserien sind "Ted Lasso", "Abbott Elementary", "Jury Duty" und "Barry". Das Feld der Limited Series besteht aus "Beef", "Lessons in Chemistry", "Daisy Jones & the Six", "All the Light we cannot see", "Fellow Travelers" und "Fargo".

Im Bereich der Kinofilme konnte sich "Barbie" mit insgesamt zehn Nominierungen knapp gegen "Oppenheimer" durchsetzen, das es auf insgesamt acht Nominierungen brachte. Trotzdem können übrigens beide Filme mit einem Golden Globe bedacht werden, weil die Golden Globes hier eine Genre-Unterscheidung vornehmen: "Oppenheimer" konkurriert mit "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives", "The Zone of Interest" und "Anatomy of a Fall" um die Auszeichnung als bester Film im Bereich Drama, "Barbie" tritt gegen "Poor Things", "American Fiction", "The Holdovers", "May December" und "Air" im Bereich Musical or Comedy an.

Die Nominierten im Segment TV im Detail

Best Television Series, Drama

“1923” (Paramount+)

“The Crown” (Netflix)

“The Diplomat” (Netflix)

“The Last of Us” (HBO)

“The Morning Show” (Apple TV+)

“Succession” (HBO)

Best Television Series, Musical or Comedy

“The Bear” (FX)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

“Abbott Elementary” (ABC)

“Jury Duty” (Amazon Freevee)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Barry” (HBO)

Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama

Pedro Pascal — “The Last of Us”

Kieran Culkin — “Succession”

Jeremy Strong — “Succession”

Brian Cox — “Succession”

Gary Oldman — “Slow Horses”

Dominic West — “The Crown”

Best Performance by an Actress in a Television Series, Drama

Helen Mirren — “1923”

Bella Ramsey — “The Last of Us”

Keri Russell — “The Diplomat”

Sarah Snook — “Succession”

Imelda Staunton — “The Crown”

Emma Stone — “The Curse”

Best Actress in a TV Series, Musical or Comedy

Ayo Edebiri — “The Bear”

Natasha Lyonne — “Poker Face”

Quinta Brunson — “Abbott Elementary”

Rachel Brosnahan — “The Marvelous Mrs. Maisel”

Selena Gomez — “Only Murders in the Building”

Elle Fanning – “The Great”

Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy

Bill Hader — “Barry”

Steve Martin — “Only Murders in the Building”

Martin Short — “Only Murders in the Building”

Jason Segel — “Shrinking”

Jason Sudeikis — “Ted Lasso”

Jeremy Allen White — “The Bear”

Best Supporting Actor, Television

Billy Crudup — “The Morning Show”

Matthew Macfadyen — “Succession”

James Marsden — “Jury Duty”

Ebon Moss-Bachrach — “The Bear”

Alan Ruck — “Succession”

Alexander Skarsgård — “Succession”

Best Supporting Actress, Television

Elizabeth Debicki — “The Crown”

Abby Elliott — “The Bear”

Christina Ricci — “Yellowjackets”

J. Smith-Cameron — “Succession”

Meryl Streep — “Only Murders in the Building”

Hannah Waddingham — “Ted Lasso”

Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television

“Beef”

“Lessons in Chemistry”

“Daisy Jones & the Six”

“All the Light We Cannot See”

“Fellow Travelers”

“Fargo”

Best Performance by an Actor, Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television

Matt Bomer — “Fellow Travelers”

Sam Claflin — “Daisy Jones & the Six”

Jon Hamm — “Fargo”

Woody Harrelson — “White House Plumbers”

David Oyelowo — “Lawmen: Bass Reeves”

Steven Yeun — “Beef”

Best Performance by an Actress, Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television