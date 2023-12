Gina-Lisa Lohfink wird im kommenden Jahr mit einem eigenen Format bei Joyn zu sehen sein, das hat Thomas Münzner, Content-Chef der Streamingplattform, jetzt bekanntgegeben. Nach Angaben von Münzner laufen die Dreharbeiten für die Sendung mit dem Arbeitstitel "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" bereits, im Frühjahr 2024 sollen die Folgen verfügbar gemacht werden. Produziert wird das neue Format von der Leonine-Tochter Madame Zheng.

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" ist ein Spin-off von "Forsthaus Rampensau", also der Reality-Show, die am vergangenen Freitag bei Joyn startete. Ohne genaue Abrufzahlen zu nennen, heißt es nun vom Streamingdienst, die Sendung würde "Rekorde brechen" und sei zudem der beste Reality-Neustart in der Geschichte von Joyn. Wobei unklar ist, wie hoch die Latte bislang wirklich lag. Reality-Formate, die große Schlagzeilen verursacht hätten, hatte Joyn bislang nicht im Programm - ganz im Gegensatz zur Konkurrenz von RTL+.

Joyn-Content-Chef Thomas Münzner: "'Forsthaus Rampensau Germany' übertrifft unsere hohen Erwartungen und ist der bislang beste Neustart einer Reality-Show bei Joyn Plus+. Deshalb freue ich mich umso mehr, ein Spin-off des erfolgreichen Programms anzukündigen. Mit 'Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken' (AT) drehen wir gerade die Fortsetzungsgeschichte. Und dieser Titel verrät: In den nächsten Wochen wird im Forsthaus Rampensau noch einiges passieren." In der aktuellen Staffel von "Forsthaus Rampensau" bildet Lohfink zusammen mit "GNTM"-Sternchen Elsa Latifaj ein Team.

"Forsthaus Rampensau" ist eine Adaption des gleichnamigen österreichischen Originals, das dort im vergangenen Jahr erstmals bei ATV zu sehen war und auf Anhieb sehr gut funktionierte. Inzwischen steht übrigens auch fest, dass Joyn die Sendung gar nicht so lange exklusiv auf der Plattform haben wird: Bereits Anfang Januar werden die Folgen auch bei ProSieben zur besten Sendezeit zu sehen sein (DWDL.de berichtete).