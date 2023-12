Sky Deutschland hat die Ausstrahlung einer achtteiligen dritten Staffel von "Diese Ochsenknechts" angekündigt. Fehlen wird in der dritten Staffel der Reality-Produktion ganz offenbar aber Jimmy Blue. Schon zum Ende der zweiten Staffel gab es diesbezüglich Trouble, jetzt wird seine weitere Lebensgeschichte fehlen. Sky kündigt an, dass es in den Folgen, die ab dem 12. Februar zur Verfügung stehen, um Mutter Natascha, die Kinder Wilson Gonzalez und Cheyenne sowie deren Ehemann Nino und Großmutter Bärbel gehen soll. Sky One zeigt die Folgen immer montags zur Primetime, zudem gibt es sie auf Abruf bei Sky On Demand sowie auch auf Wow.

Klar sei aber auch, dass eben ein Mitglied der Familie fehle: Die Versöhnung mit Jimmy "stehe aus", umschreibt es Sky in seiner Medienmitteilung. "Doch obwohl die Fronten innerhalb der Familie verhärtet sind, halten Cheyenne und Natascha Kontakt zu Yeliz. Denn Jimis Tochter Snow gehört aus ihrer Sicht zur Familie und Natascha besucht ihre Enkelin in Hannover." Auch bei Cheyenne und Nino geht es um Kinder – Baby Nummer zwei ist im Anmarsch – zu sehen sein sollen auch Komplikationen bei der Geburt. "Wilson Gonzales lässt sein Musiker-Herz sprechen und tourt mit seiner Rockband 'A Black Rainbow' durch Italien. Cheyenne blüht als Zweifach-Mutter, verantwortungsvolle Landwirtin und Influencerin auf', verspricht Sky mit Blick auf den Inhalt der anstehenden Episoden.

Nach Sky-Angaben ist "Diese Ochsenknechts" überdurchschnittlich erfolgreich – genaue Zahlen behielt der Pay-TV-Sender wie üblich aber für sich. Manuel Menges ist Produzent des Formats, Formatentwickler ist Bernd Schumacher. "Diese Ochsenknechts" ist ein Format von B28 Produktion. Erst vor Kurzem hatte Sky mit "Unser Hof" einen Ableger rund um den Hof von Cheyenne und Nino ins Programm genommen. Das Format war ein Format für den Sender Sky Nature.