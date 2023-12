Acht Staffeln lang ermittelte Tony Shalhoub als trotteliger Ermittler Adrian Monk in der gleichnamigen Fernsehserie, die einst in Deutschland am späteren Abend im Programm von RTL ihre Fernsehpremiere feierte. In den USA hatte das USA Network vor knapp eineinhalb Jahrzehnten die Reißleine gezogen. Alte Folgen der Serie laufen aktuell im TV bei RTL Up (donnerstags zur Primetime). Jetzt hat Peacock einen Reunion-Film bestellt: "Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie" wird in Deutschland ab Februar zu sehen sein. Exklusiv-Rechte an der Produktion hält Magenta TV. Die dortige Megathek wird den Film ab dem 2. Februar bereit stellen. Peacock hat den Streifen vor knapp zwei Wochen veröffentlicht.

Adrian Monk, der Detektiv mit Zwangsstörungen aus San Francisco, kehrt zurück für einen vielleicht letzten Fall. Es soll, so heißt es, ein sehr persönlicher Fall werden. Seine geliebte Stieftochter Molly (Caitlin McGee), eine Journalistin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet, ist in die Sache verwickelt. Bei der Reunion werden zahlreiche Figuren und Schauspielende aus der Original-Serie dabei sein.

Neben Tony Shalhoub als Adrian Monk und Melora Hardin als seine verstorbene, immer wieder in Visionen auftauchende Frau Trudy Monk zählen zum Cast u.a. Ted Levine (Leland Stottlemeyer), Traylor Howard (Natalie Teeger), Jason Gray-Stanford (Randy Disher) und Hector Elizondo (Dr. Neven Bell).

Monks erste Assistentin Sharona wird zudem in Rückblenden auftauchen. Verwendet wurde dafür Material aus der ganz frühen Produktionszeit der Serie "Monk". Zudem hat Magenta TV nun auch einen Termin für das "The Walking Dead"-Spin-Off "The Ones Who Live" kommuniziert. Hier ist der Starttermin der 26. Februar. Im Fokus der Story steht die Liebesgeschichte von Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne Hawthorne (Danai Gurira) Erzählt wird die Geschichte vom Kampf, sich wieder zu sehen.