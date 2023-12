Die Pantaflix AG wird ihre gleichnamige Streaming-Plattform zum neuen Jahr einstellen. Mit einer entsprechenden Information begrüßt der Dienst die verbliebenen Nutzerinnen und Nutzer. Demnach steht der Dienst ab dem 1. Januar nicht mehr zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigte das gegenüber DWDL.de. Viele Menschen dürften pantaflix.com aktuell aber ohnehin nicht mehr nutzen, schon jetzt steht nur noch ein Rumpf des früheren Angebots.

Das Ende der Streaming-Plattform war absehbar: Bereits im März dieses Jahres kündigte Pantaflix an, den Dienst verkaufen zu wollen und trat in entsprechende Verhandlungen ein. Im September dann die Überraschung: Der Verkauf der Pantaflix Technologies GmbH wurde abgesagt (DWDL.de berichtete). Man prüfe, wie man die von der Pantaflix Technologies entwickelte Video-Streaming-Technologie in die KI-Aktivitäten der Gruppe integrieren könne, hieß es. Nun also das endgültige Aus für das Angebot, das einst mit großen Ambitionen gestartet war.

2017 kündigte der damalige Vorstandschef Dan Maag in einem Interview mit der "Welt" an, dass die Plattform demnächst weltweit verfügbar sein solle. Man könne zu einem "Milliardenunternehmen" werden, die Rede war von einem "systemrelevanten" Angebot. Heute ist Maag Aufsichtsratsvorsitzender von Pantaflix, die operative Führung hat im Sommer Stephanie Schettler-Köhler von Nicolas Paalzow übernommen. Der Name Pantaflix bleibt übrigens erhalten, denn im Zuge der Expansionspläne der Plattform hatte man einst den gesamten Konzern umbenannt. Dabei bleibt es vorerst. Unter dem Dach von Pantaflix gibt es unter anderem noch die Produktionsfirma Pantaleon Films.

Das Aus der Streaming-Plattform hat übrigens auch Auswirkungen auf einige Partner, die bislang mit dieser Technologie arbeiteten und entsprechende VoD-Dienste angeboten hatten. Sie alle müssen eher heute als morgen auf eine neue Technologie im Hintergrund umsteigen. Was mit der Pantaflix Technologies GmbH passiert, ist nach Pantaflix-Angaben noch nicht geklärt. Neben der Produktionsfirma hat man im Sommer ohnehin ein neues Wachstumsfeld ausgemacht: Künstliche Intelligenz (KI). Hier arbeitet man aktuell an neuen Produktionsweisen für die Zukunft. Mittelfristig will man Kinofilme und ganze Serien mit Hilfe von KI produzieren.