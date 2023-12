Einen neuen Spin verpasst RTL bekanntlich seiner Dating-Show "Die Bachelors". In der für 2024 geplanten Staffel ist es nicht nur ein Bachelor, der Rosen verteilt, es sind zwei. Sebastian und Dennis werden in der ersten Folge aus insgesamt 30 Single-Damen 22 auswählen, die sie dann nach Südafrika begleiten.

Die Fernsehausstrahlung erfolgt übrigens etwas eher als zunächst angekündigt. War Anfang Dezember noch von einem Beginn "im Frühjahr" die Rede, ist klar, dass es doch schon im Januar losgeht. RTL+ streamt die erste Folge ab dem 10. Januar 2024, RTL legt im linearen Programm ab dem 17. Januar nach. Somit bleibt auch "Die Bachelors" jeweils mittwochs zur besten Sendezeit beheimatet. RTL+ und RTL eint, dass es dann jeden Mittwoch eine neue Folge zu sehen gibt, im Stream bleibt es also bei jeweils sieben Tagen Vorsprung. "Die Bachelors" können sich linear in Ausstrahlungswoche zwei und drei auch wieder einen Dschungel-Effekt erhoffen. Am 24. und 31. Januar sind "Die Bachlores" Lead-In von "Ich bin ein Star, Holt mich hier raus!.

Die deutliche Formatänderung lässt sich übrigens gut mit Blick auf die jüngsten Quoten erklären. 2023 waren diese in der klassischen Zielgruppe überraschend deutlich in die Knie gegangen. Im Schnitt schauten erstmals weniger als zehn Prozent der Umworbenen zu. 2022 hatte "Der Bachelor" hingegen noch mehr als 14 Prozent eingefahren. Dass in einem Dating-Format mehrere Männer zugleich nach der großen Liebe suchen ist nicht neu; übrigens auch nicht ganz in dieser Situation. So waren es bei (dem wenig erfolgreichen) "Catch the Millionaire" drei Personen, die unter Singles des anderen Geschlechts auswählen konnten.