Anfang 2023 hat Vox eine weitere Sendung aus dem "First Dates"-Universum gestartet – und das durchaus mit Erfolg. "Promi First Dates" lief damals im Januar mit an die neun Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen und war demnach ein voller Erfolg. Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass von dem Format nun eine zweite Ausgabe in Aussicht gestellt wurde. Diese soll am 29. Januar montags zur besten Sendezeit linear bei Vox zu finden sein – und mit sieben Tagen Vorlauf auch im Stream bei RTL+.

Wie der Name schon sagt: "Promi First Dates" ist "First Dates" nur eben mit Persönlichkeiten, die man aus Funk- und Fernsehen schon kennen könnte. Noch nicht geäußert hat sich Vox, ob auch 2024 in den Wochen danach montags "First Dates Hotel" eingeplant ist. Seit 2021 startete die jeweils neue Staffel dieses Formats jeweils Anfang Februar. Auch 2024 könnte genau das passieren.

Schon ab dem 8. Januar bietet der Streaming-Dienst übrigens fünf exklusive Folgen der Auswanderersendung "Goodbye Deutschland" an, die eigentlich von Vox bekannt ist. Während Olaf und Marie Heidtke in diesen mit Stromproblemen auf ihrer Farm in Südafrika zu kämpfen haben, möchte die Brandenburgerin Janine Hundt in Tansania im Filmbusiness durchstarten. Caro und Andrea suchen in den USA neue Ideen für ihre Geschäfte auf Mallorca. Oksana und Daniel denken nach einer Schießerei vor ihrem Nachtclub in Los Angeles über einen Verkauf nach. Chris und Nicole Töpperwien veranstalten ein großes Oktoberfest in ihrem Hofcafé in Los Angeles, um ihren Umsatz anzukurbeln. Unter anderem Yellowstone Productions liefert die Geschichten von "Goodbye Deutschland".