am 21.12.2023 - 15:16 Uhr

Kabel Eins hat angekündigt, seine "Trucker Babes" wieder auf die Piste zu schicken: Ab dem 7. Januar zeigt der Privatsender sonntags um 20:15 Uhr neue Folgen der von Story House produzierten Dokusoap über Truckerfahrerinnen, die einen Einblick in ihren Alltag zwischen Zeitdruck, Fernfahrerleben und Familie gewähren.

Als Neuzugang ist zum Staffel-Auftakt Ines mit dabei, die von Kabel Eins als "Country Girl" bezeichnet wird. Vor zwei Jahren ist die 24-jährige von Bayern nach Kanada ausgewandert und lebt seitdem in Übersee ihren Trucker-Traum, an dem sie nun auch das TV-Publikum teilhaben lässt. Kabel Eins dürfte dabei hoffen, mindestens die Quoten der letzten Staffel zu halten: Nach einem deutlichen Rückgang war es dem Sender im Herbst gelungen, die Quoten der "Trucker Babes" wieder auf durchschnittlich deutlich mehr als vier Prozent in der Zielgruppe zu steigern.

Ein Wiedersehen gibt es zu Jahresbeginn aber auch mit Frank Rosin: Dessen Dokusoap "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" meldet sich bereits am 4. Januar zurück. Ausgestrahlt wird die Produktion von Redseven Entertainment wie gewohnt donnerstags um 20:15 Uhr. Daneben wiederholt der Sender sonntags um 18:10 Uhr noch einmal die aktuelle Folge der Woche.

Im Staffel-Auftakt geht es um ein Paar, das den Wilden Westen in die beschauliche Grafschaft Bentheim bringen will - bislang allerdings ohne Erfolg. Frank Rosin nimmt sich des Restaurants an und soll Wege aus der Krise aufzeigen.