Das Erste hat einen Sendeplatz gefunden für die unter anderem von David Schalko produzierte Thriller-Serie "School of Champions", die Geschichten rund um Schülerinnen und Schüler eines Elite-Ski-Internats erzählt. Die ersten beiden der insgesamt acht Folgen sind für Mittwoch, 14. Februar 2024 im Ersten geplant. Sie laufen zwischen 20:15 und 21:45 Uhr. Die beiden Episoden sollen natürlich Lust machen auf's Weitergucken, dann aber in erster Linie in der Mediathek. Denn für die weiteren sechs Episoden plant Das Erste lineare Ausstrahlungen nur im Nachtprogramm.

Am 17. und 18. Februar, also dem folgenden Wochenende, laufen jeweils Dreierpacks der Serie, die allerdings erst um 23:40 und gegen Mitternacht beginnen. Das Serienfinale ist linear demnach tief in der Nacht zu sehen. In den Hauptrollen spielen unter anderem Moritz Uhl, Josephine Ehlert, Ferdinand Hofer, Judith Altenberger und Jakob Seeböck. Dominik Hartl und Johanna Moder führten Regie nach den Drehbüchern von Samuel Schultschik. Die Idee zum Format hatte Clemens Aufderklamm.



Uhl spielt in den acht Episoden, die schon ab dem 9. Februar in der Mediathek zum Abruf bereit stehen, den ruhigen George aus München. Imre Lichtenberger ist als undisziplinierter Niki zu sehen, Jakob Seeböck spielt den Sohn des Schulleiters. Außerdem dabei: die Schweizerin Nawal (Luna Mwezi), der introvertierte Luca (Mikka Forcher) aus Südtirol und das lokale Renntalent Dani (Emilia Warenski). Das beinharte Training von Franziska und Albin bringt alle an ihre Grenzen. Und dann ist da noch ein rätselhafter Todesfall, der sich vor Kurzem an der "School of Champions" ereignet hat: Hat sich der junge Schüler Paul (Nikolaus Lessky) aufgrund des Leistungsdrucks das Leben genommen? "Freundschaften entstehen und werden im Wettkampf gegeneinander gleich wieder auf eine harte Probe gestellt", umschreibt es die ARD.

Superfilm (Produzenten: John Lueftner sowie David Schalko) hat die Ski-Serie in Koproduktion mit Catpics (Produzentin: Sarah Born) für ORF, BR und SRF umgesetzt.