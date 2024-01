am 05.01.2024 - 11:29 Uhr

Nach dem Abschied von Bettina Böttinger sind seit einigen Wochen bekanntlich Susan Link und Micky Beisenherz alleinige Gastgeber des "Kölner Treffs" im WDR Fernsehen. Weil Beisenherz demnächst jedoch wieder in Australien als Autor für die RTL-Erfolgsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Einsatz sein wird, muss der WDR umplanen - und setzt dafür drei Wochen lang auf wechselnde Gast-Moderatoren.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Rückkehr von Elke Heidenreich: Sie war schon Anfang der 1980er Jahre an der Seite von Dieter Thoma Gastgeberin des "Kölner Treffs" und wird am 26. Januar, kurz vor ihrem 81. Geburtstag, noch einmal an ihrer alten Wirkungsstätte durch die Sendung führen, wie der Sender mitteilte. Zu Gast sind dann unter anderem Marijke Amado, Nilam Farooq und Bernhard Hoëcker.

Bereits eine Woche zuvor wird der Schauspieler Hans Sigl für Beisenherz einspringen. Er steht seit Jahren für das ZDF als "Bergdoktor" vor der Kamera und moderierte gerade erst "Die große Silvestershow" im Ersten. Im "Kölner Treff" war er schon mehrfach zu Gast und wird bei seinem Gastspiel als Moderator unter anderem Judith Rakers, Peter Lohmeyer und Günter Wallraff begrüßen.

Für den 2. Februar hat der WDR unterdessen Schauspieler Wayne Carpendale als Gast-Moderator an der Seite von Susan Link angekündigt. Als Gäste werden an diesem Abend unter anderem Heino Ferch, Wilson Gonzales und Cheyenne Ochsenknecht sowie Björn Freitag im "Kölner Treff" mit dabei sein.