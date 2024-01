Ralf Herrmann war für RTL in der jüngeren Vergangenheit schon Hebamme und alleinerziehende Mutter – und setzt nun zu seinem dritten "Abenteuer" an, wie es der Kölner Sender nennt. In der dritten Ausgabe seiner Reportagereihe wird der Journalist Krankenschwester. "Ralf, die Krankenschwester – Ich will Leben retten!" läuft am Donnerstag, 8. Februar 2024 zur besten Sendezeit.