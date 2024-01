Während Prime Video seit einigen Jahren mit "LOL: Last One Laughing" große Erfolge feiert, indem der Streamingdienst den teilnehmenden Promis das Lachen verbietet, setzt RTL+ demnächst auf Schweigen: "Shut the f* up! Silent Library" nennt sich ein neues Format, das bereits ab Donnerstag, den 18, Januar seine Premiere bei dem Streamingdienst feiern wird.

Dabei handelt es sich um die deutsche Adaption der japanischen Show "Silent Library", in der pro Folge ein prominentes Fünfer-Team verschiedene Aufgaben in einer Bibliothek lösen muss. Der Clou: Das Team muss die ganze Zeit absolut still bleiben. Ziel ist es, den Dezibelmesser im Zaum zu halten und dadurch das Spiel zu gewinnen.

Geplant sind zunächst acht Episoden mit einer Länge von jeweils 15 Minuten, in denen es wahlweise um Geschwindigkeit, Kraft oder Geschicklichkeit geht, während andere sich mit ekligen oder schmerzhaften Aufgaben herumschlagen müssen. Tresor TV übernimmt die Produktion der Show.

Der Aufgabe stellen sich unter anderem der Cast der RTL+-Serie "Wrong - unzensiert" um David Helmut und Lena Meckel, ein Reality-TV-Team um Salvatore Vassallo Cosimo Citiolo, Christina Dimitriou und Kate Merlan sowie TikTok-Stars wie Maria Ziffy, Rick Azas und Clemens Brock.