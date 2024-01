Weite Teile der USA werden aktuell von schweren Unwettern heimgesucht - und die machen auch vor der NFL nicht halt. Weil es im Bundesstaat New York einen Schneesturm gibt und die Politik ein Reiseverbot für Teile des Staats ausgesprochen hat, wurde das für Sonntagabend deutscher Zeit angesetzte Football-Match zwischen den Pittsburgh Steelers und den Buffalo Bills kurzfristig auf Montagabend 22:30 Uhr verlegt. Das zwingt RTL zum Handeln, denn nun klafft eine Lücke im Programmplan der Kölner am Sonntag ab 19 Uhr.

Die Verantwortlichen haben aber bereits reagiert und entschieden, was sie statt des NFL-Spiels am Vorabend sowie in der Primetime zeigen werden. Wie eine RTL-Sprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt, wird man im Anschluss an "RTL Aktuell" zunächst eine Folge von "Martin Rütter – Die Welpen kommen" ins Programm nehmen. Um 20:15 Uhr läuft dann der Spielfilm "Skyscraper", ehe es am späten Abend mit dem NFL-Match zwischen den Green Bay Packers und den Dallas Cowboys weiter geht.

Und auch für das ursprünglich am Sonntagabend angesetzte NFL-Match gibt es inzwischen eine Lösung: Es wird wie geplant bei RTL zu sehen sein, der Sender beginnt am Montag ab 22:20 Uhr mit der Übertragung. Dadurch ergeben sich einige weitere Änderungen: Das ursprünglich in zwei Teilen programmierte "Wer wird Millionär?" endet bereits früher als geplant. "RTL Direkt", "Spiegel TV" und das "Nachtjournal" entfallen.

Bevor die NFL das Spiel in Absprache mit den zuständigen Behörden verschoben hat, starteten die Buffalo Bills noch einen öffentlichen Aufruf. Darin bot man Menschen 20 Dollar die Stunde, damit sie ins Stadion kommen und Schnee schippen. Die Helfer wurden gebeten, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden und nach Möglichkeit ihre eigenen Schneeschaufeln mitzubringen.

Hinweis (19:25): RTL hat bekanntgegeben, dass die Ausstrahlung des verschobenen NFL-Matches am Montagabend weiterhin bei RTL selbst geplant ist. Wir haben den Text entsprechend angepasst.