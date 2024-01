In internationalen Wrestling-Shows steigen zunehmend auch Frauen in den Squared Circle. Hierzulande steckt das Frauen-Wrestling dagegen noch in den Kinderschuhen. Das jedoch soll sich ändern - und der Streamingdienst RTL+, das bislang nicht unbedingt mit einer Affinität zu Wrestling von sich reden machte, will daran etwas ändern.

Geplant ist eine sechsteilige Dokusoap mit dem Titel "Badass - Women of Wrestling", hinter der die Münchner Produktionsfirma Madame Zheng Production steht, die es sich bekanntlich zur Aufgabe gemacht hat, die Themen Gleichstellung und Diversität verstärkt auf den Bildschirm zu bringen. Insgesamt werden über die Staffel hinweg drei Wrestlerinnen begleitet, die die Männer-Domäne in Deutschland durchbrechen wollen.

Mit dabei ist etwa Laura aka Baby Allison, die aktuell zu einer der besten deutschen Westlerinnen zählt und sich in Japan, dem Land des Frauenwrestlings, beweisen möchte. Dazu kommen Newcomerin Paula aka Loki, die sich einen festen Platz im Ring sichern will, und Promoterin Jazzy. Sie war als Alpha Female eine weltweit erfolgreiche Wrestlerin und möchte jetzt reine Frauen-Wrestling-Shows organisieren.

Die Ausstrahlung von "Badass - Women of Wrestling" erfolgt ab dem 7. Februar bei RTL+. Passend dazu nimmt RTL+ außerdem die US-Fightshow "WOW - Woman of Wrestling" ins Programm, in der sich die besten Athletinnen gegenüberstehen, die die professionelle Frauen-Wrestling-Liga der USA zu bieten hat.