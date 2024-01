am 17.01.2024 - 08:09 Uhr

Im Vorfeld der Vorwahlen der US-Republikaner im Bundesstaat New Hampshire wollte ABC zusammen mit dem Lokalsender WMUR-TV ein TV-Duell zwischen den verbliebenen Kandidaten veranstalten. Es sollte das sechste dieser Art werden, doch nun haben die beiden Sender das geplante Aufeinandertreffen wieder abgesagt. Der Grund: Donald Trump, der schon an den fünf vorangegangenen Duellen nicht teilnahm, wollte erneut nicht kommen. Dadurch machte auch Nikki Haley einen Rückzieher.

Haley, ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, erklärte im Vorfeld, sie wolle nur beim TV-Duell mitmachen, wenn Trump, ihr größter Widersacher und Favorit der Republikaner auf eine Präsidentschaftskandidatur, kommen würde. "Unsere Absicht war es, eine Debatte im Anschluss an die Vorwahlen in Iowa zu veranstalten", hieß es in einer Stellungnahme der Sender. "Aber wir wussten immer, dass dies von den Bewerbern und dem Ausgang des Rennens abhängen würde."

Trump ging als haushoher Sieger der Vorwahl in Iowa hervor - er kann es sich augenscheinlich leisten, den TV-Duellen fernzubleiben. Auf Platz zwei landete mit großem Abstand der Ron DeSantis, Gouverneur von Florida. Erst knapp dahinter auf Platz drei kam Nikki Haley. Der vierte Platz in Iowa ging an den Unternehmer Vivek Ramaswamy, der kurz danach aber aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ausstieg und seither Trump unterstützt.

Donald Trump verweigert die TV-Duelle bislang mit Verweis auf seine hohen Umfragewerte. Für kommenden Sonntag ist beim Nachrichtensender CNN eigentlich ein weiteres Aufeinandertreffen der Kandidaten geplant. Ob es dazu aber noch kommen wird, ist unklar. Trump wird sehr wahrscheinlich auch hier fernbleiben. Und bleibt Haley bei ihrem Standpunkt, würde nur Ron DeSantis übrigbleiben.