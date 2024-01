© RTL

Als prominente Teilnehmer bestätigt hat RTL nun auch Timur Ülker, René Casselly, Pascal Hens, Philipp Boy, Kevin Kuske, Paul Janke, Fabian Hambüchen, Thorsten Legat, Calvin Kleinen, Mimi Kraus, Tobias Wegener, Paco Herb, Ailton, Serkan Yavuz, Adriano Salvaggio, Kevin Großkreutz, Frank Stäbler, Marcel Nguyen und Mike Leon Grosch. Darüber hinaus sollen noch einige mehr an dem Event teilnehmen.

Die Promis treten in vier Teams an: Den Westside Wessis, den Eastside Ossis, den Northcoast Naughties und den Southside Smoothies. Die Teilnehmer begeben sich mit profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung auf das Eis und ringen so um den Titel. Die Show steigt am Sonntag, den 11. Februar, ab 20:15 Uhr in der SAP Arena Mannheim. Der vermeintliche Clou: Im Anschluss an die RTL-Show gibt’s in der Halle das nach Senderangaben größte Public Viewing Deutschlands zum Super Bowl, dieser wird dann auch bei RTL zu sehen sein. RTL erwartet 10.000 Menschen in der Arena in Mannheim.

Trotz der Trennung zwischen Stefan Raab und Banijay wird die Show noch gemeinsam von Raab und der Banijay-Tochter Brainpool umgesetzt, das betont RTL jetzt auch noch einmal in einer Pressemitteilung. Die Verträge zum "American Ice Football" waren nach DWDL.de-Informationen bereits unterzeichnet, bevor die Trennung im Mitte Oktober 2023 öffentlich wurde (DWDL.de berichtete).

Unterdessen gibt es noch weiteres Begleitprogramm zum Super Bowl: Am Samstag zuvor wird Vox zwischen 20:15 Uhr und 22:55 Uhr die Reportage "Deutschland im Football-Fieber - Der Wahnsinn hinter dem Mega-Event" zeigen. Darin soll es vor allem darum gehen, wie die NFL in Deutschland stärker fußfassen will. Versprochen werden exklusive Einblicke hinter die Kulissen der "Germany Games" in Frankfurt, bei denen Logistiker, Caterer, Cheerleader und Fans begleitet wurden. Zudem will man der Frage nachgehen, was die Fans am Football fasziniert.