Im Vorfeld des Super Bowls wird RTL im kommenden Jahr auf eine Live-Show setzen, deren Idee zwar neu, aber doch irgendwie bekannt ist: Wie der Privatsender am Mittwoch ankündigte, gibt es am Sonntag, den 11. Februar ab 20:15 Uhr "American Ice Football" zu sehen. Die Moderation übernimmt Elton, der für den Kölner Sender jüngst auch schon "Blamieren oder kassieren?" sowie demnächst die Neuauflage von "Schlag den Besten" präsentieren wird.

Vier Mannschaften mit insgesamt rund 30 Prominenten aus ganz Deutschland spielen darin - man ahnt es schon - American Football on Ice. Mit profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung wollen sie dem Touchdown näherkommen. Die Veranstaltung soll vor 10.000 Menschen in der Mannheimer SAP Arena steigen, ehe im Anschluss in der Arena nach Angaben von RTL das "größte Public Viewing Deutschlands zum Super Bowl" steigen wird.

Produziert wird "American Ice Football" von Stefan Raab für Raab TV und in Kooperation mit Brainpool. Die Show werde "partnerschaftlich umgesetzt", heißt es. Kein unwichtiegr Zusatz, schließlich war erst vor wenigen Wochen bekannt geworden, dass Raab und Brainpool nach 25 Jahren getrennte Wege gehen (DWDL.de berichtete). Nach DWDL.de-Informationen wurde der Vertrag für "American Ice Football" jedoch bereits beschlossen, bevor die Trennung bekannt wurde. Dazu kommt, dass es RTL wohl ganz gut gefallen dürfte, mit dem Namen Raab für seine Show zu trommeln.

© RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek

In der Vergangenheit hatte Stefan Raab bei ProSieben schon zwei Mal den "Deutschen Eisfußball-Pokal" ausgerichtet - zuletzt im Jahr 2015. Damals lag der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen übrigens bei mehr als 14 Prozent. Sollte RTL mit "American Ice Football" im Februar auch nur ansatzweise in diese Sphären vorstoßen, dürfte man in Köln vollauf zufrieden sein. Der jüngste Versuch, mit "Promi Touchdown" eine Football-Show zu zeigen, ging am vergangenen Wochenende mit nur 5,5 Prozent Marktanteil kläglich unter (DWDL.de berichtete).