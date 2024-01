Es ist im US-Fernsehen ein beliebtes Mittel, um die unterschiedlichen Ableger eines Serien-Franchises gegenseitig zu stärken: Ein Fall wird innerhalb eines Abends über mehrere Serien hinweg erzählt. Besonders bei den "Chicago"-Serien von NBC kommt das regelmäßig vor - so wie etwa 2018, als um einen Band in einem riesigen Wohnkomplex ging. Zunächst ging es bei "Chicago Fire" ums Löschen des Brandes und die Rettung eingeschlossener Personen, dann stand bei "Chicago Med" die Behandlung der eingelieferten Verletzten im Mittelpunkt, ehe die Ermittler in "Chicago P.D." die Hintergründe des Brandes herausfinden sollten.

Für deutsche Fans der "Chicago"-Serien erschloss sich diese serienübergreifende Handlung allerdings nur bedingt - zumindest wenn sie auf die Free-TV-Ausstrahlung vertrauten. Denn zunächst war im September 2019 nur die eigentlich zwischen den beiden anderen Serienfolgen angesiedelte Episode aus "Chicago Med" zu sehen, damals noch im Programm von Vox.

Auf die Ausstrahlung der einleitenden Folge von "Chicago Fire" musste man über ein Jahr länger warten, sie war dann im September 2020 bei Vox Up zu sehen. Und nun, weitere dreieinhalb Jahre später liefert Vox Up noch die abschließende Episode von "Chicago P.D." als Free-TV-Premiere nach. Immerhin: Wer nun am 10. Februar um 20:15 Uhr Vox Up einschaltet, kann die drei Crossover-Folgen in richtiger Reihenfolge direkt hintereinander schauen.

Damit das klappt, greift Vox Up aber nochmal in die Ausstrahlungsreihenfolge ein und zeigt ausnahmsweise an diesem Abend zuerst die zweite Folge der sechsten Staffel, die Teil dieses Crossovers ist. Der eigentliche Staffelauftakt, die Folge "Neue Ordnung", wird dann erst um 22:55 Uhr hinterher geliefert.