am 18.01.2024 - 09:17 Uhr

Christian Nienaber, derzeit noch Chief Commerical Officer für die Bereiche Sales, Marketing und Partnerschaften bei All Eyes on Screens, wechselt zu Banijay, genauer gesagt zur Kreativ- und Vermarktungsagentur Banijay Media Germany. Dort wird Nienaber ab April neuer Co-Geschäftsführer neben Ingrid Langheld. Er folgt auf Daniel Durst, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch nach drei Jahren verlässt.

"Herzlichen Dank an Daniel Durst, der wesentlich zu der erfolgreichen Neupositionierung im Markt und dem Ausbau unseres digitalen Angebots beigetragen hat", sagte Marcus Wolter, CEO und Co-Founder von Banijay Germany. "Christian Nienaber wird dies in Zukunft gemeinsam mit Ingrid Langheld weiter vorantreiben."

Auch Ingrid Langheld dankte Daniel Durst "für die wertvolle strategische Begleitung bei unserer Neuausrichtung". Hierdurch sei eine "gesunde Basis für den weiteren Ausbau unserer Geschäfte und unseres Kunden-Portfolios geschaffen" worden. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Christian Nienaber, den ich als ausgewiesenen Branchenkenner schätze. Er verstärkt die Banijay Media mit seiner Expertise und kann auf ein hervorragendes Team bei uns zurückgreifen", so Langheld weiter.

Christian Nienaber: "Gemeinsam mit Ingrid und der starken Crew werden wir das Potential der extrem erfolgreichen TV-Marken und Persönlichkeiten sowie den daraus resultierenden Kooperationsmöglichkeiten mit starken Brandpartnern weiter ausschöpfen und ausbauen." Vor seiner Zeit bei All Eyes on Screens war Nienaber in unterschiedlichen Managementpositionen für RTL Deutschland RTLzwei tätig, außerdem war er Mitglied der Geschäftsführung von Saatchi & Saatchi.