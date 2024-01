am 25.01.2024 - 10:16 Uhr

Schon seit geraumer Zeit ist klar, dass zu Ostern 2024 eine fünfte Staffel des Prime-Video-Erfolgs "LOL: Last One Laughing" erscheinen soll. Zuletzt hatte die Produktion von Constantin Entertainment (Produzent: Otto Steiner, Producerin Laura Steiner) mit einer kurzen Weihnachtsstaffel Ende 2023 von sich reden gemacht. Einen genauen Starttermin für die kommende Staffel gibt es noch nicht, immerhin wurden andere Geheimnisse frisch gelüftet.

Nun wurde der Cast für die fünfte Staffel bestätigt – und er beinhaltet durchaus Überraschungen. So wird sich Ina Müller, Sängerin und Moderatorin, ebenso erstmals das Lachen verkneifen wie Schauspieler Elyas M'Barek. Des Weiteren mit dabei: Otto Waalkes, Ralf Schmitz, Torsten Sträter, Olaf Schubert, Meltem Kaptan, Hazel Brugger sowie Michael Kessler und Mirja Boes.



Die zehn werden auch diesmal wieder von 40 Kameras überwacht – es wird wieder genau auf jeden Mundwinkel geschaut. Es heißt wie üblich: Lachen ist strengstens verboten. Wer zwei Mal erwischt wird, ist raus aus dem Spiel. Wer am Ende gewinnt, nimmt 50.000 Euro mit – die dann natürlich einem guten Zweck zugute kommen. Mit dabei als Spielleiter ist auch diesmal wieder Michael "Bully" Herbig, der zuletzt in den Schlagzeilen war, weil angekündigt wurde, dass er "Das Kanu des Manitu" drehen wird – übrigens mit RTL als Ko-Produzent.





In der vierten Staffel des Formats, die im vorigen Jahr veröffentlicht wurde, mischten Cordula Stratmann, Elton, Jan van Weyde, Joko Winterscheidt, Martina Hill, Max Giermann, Michael Mittermeier, Kurt Krömer, Moritz Bleibtreu mit. Zudem war Hazel Brugger dabei. Sie ist somit seit der dritten Staffel durchgehendes Mitglied des Casts.