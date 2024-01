Wie gut kann ein Sendeplatz am frühen Morgen um 4:30 Uhr sein? Besser als am Morgen des 12. Februar dürfte es jedenfalls kaum gehen. An jenem sehr frühen Morgen wird RTL seine neue RTL+-Survival-Show "Alone – Überlebe die Wildnis" im linearen Programm zeigen. Und zwar unmittelbar nachdem feststeht, wer in diesem Jahr den "Super Bowl" gewonnen hat. Das neue Survival-Format, das beim RTL-Streamer RTL+ übrigens schon am 8. Februar anläuft, wird somit Lead-Out eines der wichtigsten Sport-Events des Jahres. Das Finale der Football-Saison ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, beginnend noch am 11. Februar ab 23:15 Uhr, im RTL-Programm vertreten. Welche zwei Teams dann gegeneinander spielen, entscheidet sich in wenigen Tagen.

Fast die ganze Nacht über wird RTL vom Sport-Spektakel berichten – eben bis zirka 4:30 Uhr. Dann bekommt mit "Alone" eine Produktion die zu dieser Zeit bestmögliche Bühne, in der zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf das härteste Abenteuer ihres Lebens gehen. Die Aufgabe: Sie müssen die eigenen Survival-Skills in einer abgelegenen Region der Provinz British Columbia im Westen Kanadas unter Beweis stellen. Sie dürfen sich ausschließlich von dem ernähren, was ihnen die Natur bietet – ohne Hilfe eines Produktionsteams und ohne Interaktion mit anderen Teilnehmenden.

Es geht nicht nur um die körperliche Belastbarkeit, sondern auch um mentale Stärke. Ziel ist es, am längsten von allen durchzuhalten - wer das schafft, dem winken am Ende 75.000 Euro Siegprämie. Jeder hat jederzeit die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch auszusteigen. Doch auch, wenn die Intervention oder Unterstützung des Safety-Teams aus welchem Grund auch immer benötigt wird, ist die Sendung automatisch beendet - egal, ob der Teilnehmer oder die Teilnehmerin das Team selbst anfordert oder der Eingriff extern entschieden wird.