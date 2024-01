Heinz Hoenig ist nicht länger Teil der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", das hat der Sender am Dienstagmittag bekanntgegeben. Der 72-jährige Schauspieler hat das Dschungelcamp demnach am Dienstag verlassen. "Der Dschungel ist eine kräftezehrende Herausforderung für jeden. Fast zwei Wochen hat sich Heinz Hoenig ausgezeichnet geschlagen. Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen", heißt es vom Sender.

Einen akuten Vorfall hat es demnach offenbar nicht gegeben. Der Sender betont, dass es dem Schauspieler gut gehe und er bei seiner Familie sei. Bilder von Hoenig in Freiheit gibt es noch nicht, RTL will in der Sendung am Dienstagabend ab 22:15 Uhr alles weitere zum Auszug des Schauspielers besprechen.

Dass Hoenig von den Ärzten vor Ort aus dem Rennen um die Dschungelkrone genommen wurde, ist ein wichtiger Hinweis, dadurch dürfte Hoenig nämlich seine gesamte Gage einstreichen. Ganz im Gegensatz zu Cora Schumacher, die bereits nach wenigen Tagen im Camp den berühmten Satz rief und nun wohl auf einen Teil ihrer Gage verzichten muss. Nach RTL-Angaben sprach aus gesundheitlichen Gründen nichts gegen eine weitere Teilnahme Schumachers, sie selbst machte ihre angeschlagene Gesundheit für den Auszug verantwortlich.

"Ich bin natürlich sehr froh, dass Heinz so lange durchhält. Vor dem Start der Staffel wurden ja schon Wetten abgeschlossen, nach wie vielen Stunden er das Handtuch wirft – er hat alle eines Besseren belehrt", sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner noch am Wochenende im Interview mit DWDL.de. Nun also doch das vorzeitige Dschungel-Aus für den Schauspieler.