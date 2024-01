Der ARD-Programmbeirat hat eine neue Vorsitzende. Das Gremium hat am Mittwoch Gabriele Hammelrath in dieses Amt gewählt. Sie folgt auf Hermann Kuhn, der das Amt seit 2020 innehatte und demnächst aus dem Programmbeirat ausscheiden wird. Anja Kramer wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, als Nachfolgerin von Sigrid Isser, die nicht mehr für das Amt kandidierte.

Gabriele Hammelrath ist seit 2022 Mitglied des ARD-Programmbeirats. Seit 2010 gehört sie dem Rundfunkrat des WDR an, zunächst als stellvertretendes, seit 2012 als ordentliches Mitglied. In das Gremium entsandt ist sie vom Landtag Nordrhein-Westfalen. Anja Kramer sitzt ebenfalls seit 2022 im Programmbeirat, auch im Rundfunkrat des NDR ist sie seit 2022 Mitglied. Dort vertritt sie den DGB Niedersachsen.

Der ARD-Programmbeirat gibt nach eigenen Angaben Anregungen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms und für die zukünftige Programmgestaltung für Das Erste und die ARD-Mediathek sowie für die Spartenprogramme 3sat, KiKA, Phoenix und Funk. Er berät außerdem die Leitung der ARD-Programmdirektion Christine Strobl, Sophie Burkhardt und Oliver Köhr sowie die Videoprogrammkonferenz.

In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Programmbeirat quasi nicht existent. Das liegt auch daran, weil das Gremium die Öffentlichkeit wenig transparent über die Dinge informiert, über die es spricht. So gibt es in der Rubrik "Nachgelesen" auf der Programmbeirats-Webseite zwar Informationen zum 60-jährigen bzw. 50-jährigen Bestehen des Gremiums (jeweils in den Jahren 2016 und 2006), aber nichts Konkretes über Sitzungen aus den vergangenen Monaten oder Jahren.