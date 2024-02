Lizenzen für "Beat the Channel" hat Red Arrow Studios International in den letzten Jahren schon einige in andere Länder verkauft, nun wird in Spanien das erste Projekt aber tatsächlich konkret. Eine besondere Herausforderung Formaten, die stark auf die jeweiligen Protagonisten zugeschnitten sind, ist dabei natürlich die jeweiige Besetzung der Adaption. Bei Antena 3 meint man nun, mit Roberto Leal and Iñaki López das passende Duo gefunden zu haben.

Dementsprechend hört die spanische Version von "Joko & Klaas gegen ProSieben", von der es in diesem Jahr zunächst drei Ausgaben geben soll, dort auf den Namen "López y Leal contra el canal". Leal moderiert für Antena 3 die Shows "Pasapalabra", "El desafio" und "Lego Masters", López hat "Pasapalabra" ebenfalls schon moderiert und ist derzeit im Magazin "Más vale tarde" zu sehen. Als Moderatorin durch die Sendung führen wird Eva González.

Das Konzept gleicht dem deutschen, von Florida TV entwickelten: Die beiden treten über mehrere Runden in mentalen oder physischen Herausforderungen gegen vom Sender ausgewählte Gegnerinnen und Gegner an. Und auch dort winkt den beiden als Preis 15 Minuten Sendezeit in der Primetime, mit der sie tun und machen können, was sie wollen. Sollten sie verlieren, müssen sie sich im Gegenzug aber einen ganzen Tag in den Dienst des Senders stellen.

Produziert wird "López y Leal contra el canal" von Boxfish, die sich die spanischen Rechte schon vor längerem gesichert hatten. Boxfish-CEO Edi Walter sagt: "Für Boxfish wird ein Traum wahr! Die Möglichkeit, ein so starkes Format für Atresmedia mit so guten Gastgebern zu produzieren, ist genau das, was sich jede Produktionsfirma wünscht. 'Beat The Channel' ist ein Unterhaltungsformat mit originellen Mechanismen und viel Humor; Grundvoraussetzungen, um die Herzen des Publikums in unserem Land und überall auf der Welt zu erobern."

Carmen Ferreiro, die bei Atresmedia Televisión für Entertainment-Programme verantwortlich ist, sieht die Beauftragung als Teil der Strategie, auf international erfolgreiche Formate zu setzen - und im Heimatland Deutschland ist die Erfolgsbilanz von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ja tatsächlich sehr beachtlich. Im letzten Jahr erzielten die zehn ausgestrahlten Folgen im Schnitt 17,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 25,2 Prozent in der Altersgruppe 14-39.