Im Frühjahr 2017 lief bei Fox in den USA eine Serie mit dem etwas kryptischen Titel "APB". Der Tech-Milliardär Gideon Reeves übernahm darin nach einem Schicksalsschlag ein heruntergekommenes Polizeirevier in Chicago und pimpte es mit modernster Technologie auf, um die Strafverfolgung in der von Straßenbanden und Drogenkriegen gezeichneten Stadt zu revolutionieren. Die Kritiken fielen damals allerdings sehr schlecht aus - ebenso wie nach einem zunächst noch recht guten Start auch die Quoten. Über die zwölfteilige erste Staffel kam "APB" daher nie hinaus.

Kein Wunder also, dass man sich hierzulande nicht unbedingt um die Serie riss. TNT Serie - so damals noch der Namen von Warner TV Serie, brachte sie trotzdem nach wenigen Monaten in Deutschland ins Pay-TV, ab 2021 war sie dann mehrfach auch bei ProSieben Fun zu sehen. Und offenbar lagen auch die Free-TV-Rechte, die Teil eines Volumendeals gewesen sein dürften, bei ProSiebenSat.1.

Nun hat man sich entschieden, die Serie tatsächlich noch im Free-TV zu verwerten. Und so findet sich "APB" ab dem 17. Februar im Programm von Kabel Eins wieder - allerdings so gut versteckt, dass kaum jemand etwas davon mitbekommen dürfte. So sind die ersten beiden Folgen in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 3:40 Uhr und 5:05 Uhr zu sehen.