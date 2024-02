Ende 2022 startete RTL+ erstmals eine neuartige Kuppelshow namens "Make Love, Fake Love", in der Yeliz Koc nach der großen Liebe suchte. Die Crux des Formats, für das ITV Studios Germany verantwortlich zeichnet: Nicht alle Single-Männer waren auch wirklich Single. Manche Männer warem in festen Händen und spielten den Single-Status nur vor, in der Hoffnung, die Siegprämie von 50.000 Euro zu gewinnen. Die Partnerinnen hatten ihnen den Freifahrtschein gegeben, alles zu tun, was nötig ist – zumindest vorab. Dass sich das während der Produktion änderte, wurde freilich von Kameras eingefangen.

Schon länger war klar, dass RTL+ eine zweite Staffel dieses Dating-Formats bestellt hat. Nun steht fest: Sie wird im Anschluss an das aktuell im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlte "Love Fool" laufen. Bei diesem trifft eine Gruppe junger Menschen aufeinander – um sich zu vercoupeln. Allerdings sind auch hier Paare darunter, die ihren Single-Status nur vorspielen. Dieses Format geht aktuell seinem Finale entgegen. Ab dem 20. Februar plant RTL+ dann mit der zweiten "Make Love, Fake Love"-Staffel, wie RTL auf Instagram und seiner Homepage publik machte. Für den 14. Februar hat der Streamer eine 20 Minuten lange Preview in Aussicht gestellt.

Bis jetzt war es ein Geheimnis, wer dann die Nachfolge von Koc antritt. Nun ist klar, dass es eine junge Frau ist, die bis dato aus "Bauer sucht Frau" und "Das Sommerhaus der Stars" bekannt ist: Antonia Hemmer. Sie sagt: "Ich freue mich sehr darüber, dass ich die Chance habe, vielleicht meinen Traummann zu finden und nicht den gleichen Fehler wie in der Vergangenheit zu machen."