Eine iribisch-belgisch-deutsche Dramaserie mit dem Titel "Northern Lights" wird im März ihre Premiere bei ZDFneo feiern. Wie der Sender ankündigte, laufen am Dienstag, den 19. März ab 23:10 Uhr alle Folgen der Serie am Stück. An diesem Tag feiert die Produktion auch ihre Premiere in der ZDF-Mediathek, sodass also kein nächtliches Binge-Watching von Nöten ist. Der Ire Stephen Jones schrieb die Serie nach seinem eigenen Theaterstück und stand auch selbst als Hauptdarsteller vor der Kamera.

Und darum geht es: Der Dubliner Lloyd (Stephen Jones) lernt an einem verregneten Abend durch Zufall einen ganz besonderen Menschen kennen. Eigentlich will er ein Pub-Konzert seines Freundes Baz besuchen, doch da er nicht in der richtigen Stimmung ist, tritt er schon nach wenigen Minuten den Weg nach Hause an. Unterwegs sieht Lloyd auf der Grattan Bridge eine völlig durchnässte junge Frau namens Áine (Elva Trill), die auf den Fluss starrt. Nach anfänglichem Zögern nimmt Áine das Angebot an, mit in seine nahe gelegene Wohnung zu kommen, um sich vor dem Regen zu schützen. Dort angekommen, finden die beiden schnell einen Draht zueinander, weil sie in tiefer Trauer sind, die sie zunächst jedoch noch gekonnt überspielen.

"Die internationale Koproduktion 'Northern Lights' war aufgrund des Genres für uns von Beginn an interessant: Als Melodrama-Serie für die junge Zielgruppe passt sie perfekt ins Portfolio von ZDFneo", so Maik Platzen aus der ZDF-Hauptredaktion Internationale Fiktion. "Sie verhandelt essenzielle Themen wie das Leben nach einem Schicksalsschlag und den Umgang mit dem Suizid von Angehörigen. All dies erzählt 'Northern Lights' leise und unprätentiös und mit einem humorvollen Unterton."

Französische Krimiserie startet im ZDF

Im ZDF startet derweil am Sonntag, den 17. März die französusche Serie "Capitaine Sissaki - Tod in den Alpen" mit Mariama Gueye in der Hauptrolle. Die ersten beiden Folgen laufen um 23:15 Uhr im Anschluss an eine spätabendliche Biathlon-Übertragung, zwei weitere Episoden folgen eine Woche später um 22:15 Uhr.

Thematisch passt die Auftakt-Folge bestens zum Programmumfeld, denn es geht um einen erfolgreichen Biathleten (Loyan Pons de Vier), der tot auf dem Trainingsgelände der französischen Nationalmannschaft in Bessans aufgefunden wird. Richter Losier (Alain Bouzigues) beauftragt Capitaine Awa Sissako (Mariama Gueye), eine junge Polizistin der Gendarmerie aus Grenoble, mit der Leitung der Ermittlungen. Sie und der vor Ort ansässige Lieutenant Achille Salvi (Nicolas Gob) nehmen das sportliche und private Umfeld des Opfers ins Visier.