Bevor in der kommenden Woche der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest über die Bühne gehen wird, ermittelt der NDR am Donnerstagabend zunächst einen letzten Teilnehmer. Wer gewissermaßen in letzter Sekunde das Ticket für den Vorentscheid löst, entscheidet sich im Finale der Doku-Serie "Ich will zum ESC!", die in den zurückliegenden Wochen vor allem in der ARD-Mediathek zu sehen war.

Einen Tag vor dem Live-Finale kommt es nun kurzerhand jedoch zu einer Änderung: Anstelle von vier werden nur drei Finalisten gegeneinander antreten. Der Grund: Kandidatin Biabane Z kann krankheitsbedingt nicht dabei sein. Sie gehörte dem Team von Musiker Rea Garvey an, der nun ausschließlich seinen Kandidaten Floryan ins Rennen schicken wird. Mit dabei sind auch Anne Im und Luca M. Wefes aus dem Team von Conchita Wurst.

"Die Kandidatinnen und Kandidaten haben in ihren Teams intensiv an den Songs und Auftritten gearbeitet. Dass Bibiane nun nicht dabei sein und damit auch nicht gewählt werden kann, ist jammerschade", sagte Andreas Gerling, Chef des ARD-Teams für den ESC beim NDR. "Wir alle wünschen ihr von Herzen gute Besserung."

Das Live-Finale von "Ich will zum ESC!" läift am Donnerstag um 22:00 Uhr in der ARD-Mediathek sowie im NDR Fernsehen und wird von Laura Karasek moderiert. Das Publikum entscheidet per Telefon- und Online-Voting, wer der Drei in der darauffolgenden Woche am Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" teilnehmen wird. Zu sehen gibt es die von Barbara Schöneberger präsentierte Live-Show aus Berlin am Freitag, den 16. Februar um 22:05 Uhr im Ersten und bei One.