Die NFP Neue Film Produktion entwickelt derzeit ein historisches Drama über Friedrich den Großen. An der Arbeit beteiligt sind neben NFP-Produzent Clemens Schaeffler auch Kai Hafemeister, der schon "Der Wagner-Clan" oder "Wir sind die Welle" schrieb sowie Regisseur Lars Montag. Er inszenierte zuletzt Stücke wie "How to Sell Drugs online Fast" oder "Einsamkeit und Sex und Mitleid".

Das neue historische Projekt hört aktuell auf den Namen "Fritz – Pleasure and Pain" und will auf unkonventionelle Art die Geschichte der ersten und letzten großen Liebe eines rebellischen Teenagers erzählen. Kronprinz Fritz wird von seinem Vater, dem König, brutal unterdrückt und umerzogen. "Mit Witz und Tücke" kämpfe der junge Fritz um seine Freiheit.



Dann lernt er Offizier Katte kennen und stürzt sich in eine wilde Affäre. Die beiden entdecken somit gemeinsam das selbstbestimmte Leben – doch die Liebe endet tragisch, denn Katte wird hingerichtet. Ein Moment, der Friedrichs Leben "für immer" verändert. Diese Tragödie wirft in Folge Schatten über ganz Europa.

Details zum Projekt sind noch nicht bekannt. Einen Abnehmer für "Fritz – Pleasure and Pain" scheint es noch nicht zu geben.