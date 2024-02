Über den voranschreitenden Reformprozess der ARD wollte ARD-Vorsitzender Kai Gniffke bei einer Presserunde im Nachgang eines Intendantinnen- und Intendantentreffens in Frankfurt an der Oder sprechen, gefragt wurde er mehrheitlich zum Rundfunkbeitrag. Dabei bestätigte Gniffke auch, dass es Mittwochabend ein Treffen mit der Rundfunkkommission gegeben habe. Doch anders als vor einigen Tagen geschrieben habe es bei diesem Treffen seitens der Politik keine Überzeugungsversuche gegeben, dass die ARD auf eine Klage vor dem Verfassungsgericht verzichten soll, würden die Länder der Empfehlung der KEF nicht folgen. "Keine Rolle gespielt" habe dieses Thema bei dem Treffen, erklärte Gniffke auf DWDL.de-Nachfrage. Stattdessen habe man sich mit der Rundfunkkommission über die Vorschläge des Zukunftsrats und die allgemeine Reformagenda der ARD ausgetauscht. Allzu viel wollte Gniffke zur Thematik rund um den Rundfunkbeitrag nicht sagen, stattdessen verwies der Medienmanager darauf, dass wir "in einem Rechtsstaat" leben und dass man sich zunächst an das geregelte Verfahren halte. Dass man eine eventuelle Klage schon jetzt vorbereiten müsse, glaubte er jedoch nicht.

© SWR/Alexander Kluge Clemens Bratzler

"Enge Zusammenarbeit" bei der Mediathek geplant

Beschlossen haben die Intendantinnen und Intendanten zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem ZDF in Sachen Mediathek und dem Deutschlandradio bei der Audiothek. Ein erster Austausch diesbezüglich habe bereits stattgefunden. Gniffke machte klar, hier schnell sein zu wollen. Man werde nichts auf die lange Bank schieben, sondern "zügig vorangehen". In eine solche Zusammenarbeit habe die ARD Gewichtiges einzubringen. Gniffke erklärte, die ARD Mediathek sei aktuell der meistgenutzte Streamer des Landes mit zehn Millionen Abrufen pro Tag. Eine gemeinsame Mediathek von ARD und ZDF war zuletzt immer mal wieder Teil politischer Forderungen. Schon zuletzt wuchsen die Mediatheken von ARD und ZDF dahingehend eng zusammen als dass sich ARD-Inhalte inzwischen in der ZDF Mediathek finden und anders herum.