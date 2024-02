Der April bringt eine neue Moderatorin für die ZDF-Sendung "Terra X: Faszination Erde" an den Start. Dabei handelt es sich um Wildtierärztin und Artenschützerin Hannah Emde. Die erste von zunächst drei Folgen mit ihr wird am 7. April im ZDF zu sehen sein. Die zwei weiteren Folgen laufen ebenfalls sonntags und ebenfalls jeweils um 19:30 Uhr im linearen Programm. Destinationen der ersten drei Folgen sind Thailand, die Galapagos-Inseln und Gabun in Westafrika. Dort trifft Hannah Emde in freier Natur, in Nationalparks und in Forschungsstationen unter anderem auf Blaufußtölpel, Riesenschildkröten, Echsen, Elefanten und Menschenaffen.

"Hannah Emde als studierte Tierärztin steht für eine neue, junge Generation von Wissenschaftskommunikation und passt perfekt zur Expertise unserer 'Terra X'-Presenter", sagt Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF. "Sie verbindet die Schau- und Abenteuerlust unserer traditionsreichen Reihe 'Faszination Erde' mit der klaren Botschaft, dass wir Artenschutz und Biodiversität entschlossener als je zuvor in unser Denken und Handeln überführen müssen", sagt Peter Arens, der beim ZDF die Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft leitet.