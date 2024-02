Am Dienstag dieser Woche startet Das Erste mit "Die Notärztin" eine neue Dienstagsserie für den Sendeplatz um 20:15 Uhr. Entstanden sind sechs Episoden. Nun ist auch klar, welches bekannte ARD-Format "Die Notärztin" dann im April ablösen wird. Ab dem 16. April kehrt eine neue Staffel des Krimis "Mord mit Aussicht" dienstags um 20:15 Uhr ins Programm zurück. Die insgesamt 13 neuen Folgen sind im vergangenen Jahr umgesetzt worden.

Unter der Regie von Markus Sehr, Oliver Schmitz, und Felix Stienz sind in den Hauptrollen erneut Katharina Wackernagel als Kriminaloberkommissarin Marie Gabler, Sebastian Schwarz als Polizeioberkommissar Heino Fuß und Eva Bühnen als Kommissaranwärterin Jennifer Dickel zu sehen. Erhöht wurde, im Vergleich zur ersten Staffel der Neuauflage, die Schlagzahl. Wurden 2022 noch sechs Episoden gesendet, sind es nun also mehr als doppelt so viele. Die ersten sieben davon sollen übrigens direkt ab dem 16. April in der ARD Mediathek zum Abruf angeboten werden.



Hergestellt wurde die neue Staffel von der Claussen+Putz Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Johannes Rotter arbeitete als Head Autor. Die Drehbücher für die verschiedenen Folgen stammen von ihm sowie von Tanja Bubbel, Christine Heinlein & Martin Dolejs, Martin Ritzenhoff, Antonia Rothe-Liermann und Frederick Schofield.

Den Inhalt der neuen Staffel beschrieb Das Erste im vergangenen Jahr anlässlich des Drehstarts so: Während Marie Gabler (Katharina Wackernagel) sich in Sachen "Teambuilding" auf ihrer Wache bemüht, läuft dort längst nicht alles reibungslos: Heino Fuß (Sebastian Schwarz) nörgelt über seine verpassten Karrierechancen und Nachwuchspolizistin Jennifer Dickel (Eva Bühnen) ist von ihrer Prüfung zur Reiterstaffel abgelenkt. Unterdessen braut sich im Dorf einiges zusammen: Heike Schäffers (Petra Kleinert) Ambitionen auf das Schiedsamt mischen das Kräfteverhältnis im Aubach gehörig auf. Aber auch von außen droht Ungemach: Als die Schließung der Wache im Raum steht, müssen nicht nur alle weiteren Hengascher wie Arthur Brandt (Felix Vörtler), Hans Zielonka (Michael Hanemann) und Imbissbesitzer Mehmet (Cem Ali Gültekin) an einem Strang ziehen, um diese Gefahr vom Dorf abzuwehren, sondern auch Marie ist gefragt. Und dabei fühlt sie sich in Hengasch doch immer noch wie zwischen Baum und Borke.