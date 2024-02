Die Journalistin Mai-Thi Nguyen-Kim wird nicht in die Politik gehen, das hat sie am Sonntag zum Start in die neue Staffel ihrer ZDFneo-Show "MaiThink X" angekündigt. Einige Tage zuvor veröffentlichte sie ein YouTube-Video und machte dort Andeutungen, sich künftig politisch engagieren zu wollen. Dabei blieb sie zwar recht unkonkret, viele fassten ihre Aussagen aber genau so auf. Auch DWDL.de berichtete über das Video.

Nun ist klar: Bei dem YouTube-Video und den politischen Andeutungen handelte es sich um PR für die neue "MaiThink X"-Staffel. Am Sonntag hat Mai-Thi Nguyen-Kim die Situation nun aufgelöst - zum Auftakt sprach sie in ihrer Sendung über Populismus. "Wir haben zu wenig Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit in der Politik", erklärte sie ganz zu Beginn der Sendung und beklagte sich über Politikerinnen und Politiker, die stattdessen lieber vereinfachen, verdrehen, emotionalisieren und im schlimmsten Fall hetzen.

Im weiteren Verlauf der Sendung klärte die Journalistin über die gängigsten Tricks von Populisten auf und zeigte, wie solche Personen oft vorgehen. Sie zeigte populistische Beispiele aus allen politischen Lagern, machte aber klar, dass es mehr Populismus von rechts gebe und dass das ein Problem sei.

Am Ende klärt Nguyen-Kim in eigener Sache auf und sagte: "Ich gehe nicht in die Politik". In ihrem YouTube-Video (die Journalistin nennt es nun "Anti-Populismus-Video"), das sie auf der Videoplattform schlicht als "Statement" betitelt hatte, habe sie selbst Populismus angewendet, sagt Nguyen-Kim. Sie habe das nicht für die Aufmerksamkeit getan, "sondern auch weil wir zeigen wollten, wie anfällig wir alle für Populismus sind". Ein Experiment also. Ihr selbst falle Populismus auch nicht immer auf, wenn er Haltungen vertrete, die ihren entsprechen, so die Moderatorin in der Sendung weiter. Und doch war es natürlich auch Werbung in eigener Sache, um die Menschen zu "MaiThink X" zu locken.

Es bleibt wohl abzuwarten, wie viele Menschen tatsächlich die Auflösung des "Experiments" mitbekommen werden. Das YouTube-Video zählte wenige Tage nach der Veröffentlichung jedenfalls rund eine Million Abrufe, darüber hinaus griffen viele Medien das vermeintliche Vorhaben von Nguyen-Kim auf. Auf die linearen TV-Quoten hatte das YouTube-Video übrigens keine spürbaren Auswirkungen. Im Schnitt ist "MaiThink X" am Sonntag bei ZDFneo von 210.000 Personen gesehen worden, der Marktanteil lag bei 1 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 1,4 Prozent gemessen.