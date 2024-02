am 22.02.2024 - 10:00 Uhr

Der IPTV-Anbieter Ocilion nimmt ab sofort auch den zu Jahresbeginn gestarteten Free-TV-Sender DF1 auf seiner IPTV-Plattform in Deutschland auf. Zusatzrechte machen es zugleich möglich, die Inhalte auch zeitversetzt geschaut werden können. Dazu kommen eine Aufnahme- und eine Pause/Play-Funktion sowie ein 7-Tage-Replay. Die Lizenzvereinbarung umfasst sowohl die Rechte zur IPTV- als auch zur DVB-C-Verbreitung.

„Wir freuen uns, dass wir mit DF1 im Angebot von ocilion vertreten sind und den Kunden in vielen weiteren Kabel- und IPTV-Netzten attraktive Zusatzdienste bieten können“, sagt Sarah Afshar, Leitung Distribution bei DF1. Und Thomas Bichlmeir, Head of Content bei Ocilion, erklärt :"Mit DF1 ist ein sehr spannender Sender aus der Taufe gehoben worden, der Live-Sport mit spannenden Formaten verknüpft und nicht nur linear, sondern auch non-linear super funktionieren wird. Daher freut es mich sehr, dieses Programm als eine der ersten IPTV-Plattformen in Deutschland zu lizenzieren."

DF1 hat zu Jahresbeginn die Nachfolge von ServusTV Deutschland angetreten und zeigt neben ServusTV-Formaten auch Live-Sport, darunter die DEL, die Formel E und im Zuge einer Kooperation mit DAZN weitere Sport-Übertragungen.