am 22.02.2024 - 17:01 Uhr

In diesen Tagen entsteht in Rosenheim, München und Umgebung sowie in den Bavaria-Studios ein neues 90-minütiges Winter-Special der "Rosenheim-Cops". Voraussichtlich noch bis zum 11. März dreht Bavaria Fiction für das ZDF den Film mit dem Arbeitstitel "Totholz".

Regie führt Herwig Fischer nach dem Buch von Ariane Homayounfar und Joachim Braner. Produzent ist Alexander Ollig, als ausführende Produzentin fungiert Marlies Moosauer. Ollig über die Folge: "Bereits zum siebten Mal ist nun die Klappe für ein Winter-Special gefallen. Im Zentrum der Ermittlungen steht diesmal der Mord an einem Holzhändler: War es der Bruder? Ein Konkurrent? Oder jemand ganz anderes? Auf jeden Fall können sich unsere Fans auf einen spannenden Fall zum Miträtseln und auf eine romantische Liebesgeschichte für Hansen freuen. Aber natürlich ist es mit der Liebe nicht immer so einfach, wie man es erhofft."

Vor der Kamera sind unter anderem Michael Mendl, Arthur Klemt, Heio von Stetten, Eva-Maria Grein von Friedl, Christian Lerch und Julia Stinshoff zu sehen. Daneben ermittelt das bewährte Team der "Rosenheim-Cops" um Igor Jeftić, Dieter Fischer, Baran Hêvî, Karin Thaler, Marisa Burger, Max Müller, Alexander Duda, Christian K. Schaeffer, Anastasia Papadopoulou, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig.

Zuletzt waren die "Rosenheim-Cops" Ende vergangenen Jahres in der Primetime zu sehen. Das Special des erfolgreichen Dauerbrenners verzeichnete damals im Schnitt mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von fast 20 Prozent beim Gesamtpublikum.