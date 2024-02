Horst Naumann ist tot. Der Schauspieler und Synchronsprecher starb bereits am vergangenen Montag im Alter von 98 Jahren. Das bestätigte eine Sprecherin des ZDF gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, zuvor hatte der "Münchner Merkur" darüber berichtet. Naumann wurde 98 Jahre alt.

Naumann stand rund 50 Jahre lang vor der Kamera und verkörperte in dieser Zeit rund 150 verschiedene Rollen. Am besten bekannt ist er wohl noch als Schiffsarzt Dr. Horst Schröder in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff", diese Rolle verkörperte er bereits ab 1983. Und beim ZDF-Format war er bis ins hohe Alter beschäftigt, erst 2010 stieg er aus. Es war aber nicht die einzige Arzt-Rolle, in der Naumann zu sehen war. In der "Schwarzwaldklinik" spielte der mit Dr. Römer einen Internisten und Neurologen.

Neben seiner Schauspielerei arbeitete Naumann als auch Synchronsprecher und hatte hier ebenfalls unzählige Rollen. Horst Naumann war ausgebildeter Theaterschauspieler begann seine Leinwand-Karriere Anfang der 1950er in Ostdeutschland. Später wechselte er nach Westdeutschland und war in der Folge vor allen in vielen ZDF-Produktionen zu sehen.

Florian Silbereisen als aktueller "Traumschiff"-Kapitän hat sich gegenüber der "Bild"-Zeitung wertschätzend über Horst Naumann geäußert. Er sagt: "Er war der Traumschiff-Arzt, der scheinbar wirklich über medizinische Kräfte verfügt hat. Durch seine beruhigende und souveräne Ausstrahlung konnte man vor dem Bildschirm tatsächlich entspannen, wenn er an Bord war. Er hat das Traumschiff auf diese Weise ganz entscheidend geprägt. Jetzt passt er von oben auf uns auf."