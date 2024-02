Um die elf Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fuhr RTL Anfang 2023 mit vier Folgen der Dokusoap "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" ein, recht gute Werte also für das Format. Nun ist auch klar, wann die neue Staffel Einzug ins lineare Programm finden wird. Los geht es am 28. März zur besten Sendezeit, also vor dem langen Osterwochenende.

Rütter präsentiert neue Problem-Hunde im TV

Zudem wird RTL die Martin-Rütter-Sendung "Die Unvermittelbaren" fortsetzen. In dem Format geht es bekanntlich um Hunde aus dem Tierschutz, die aus unterschiedlichen Gründen schon sehr lange auf ihre Familie warten. Vor der neuen Staffel gibt es nun erstmals eine "Die neuen Hunde"-Folge, die sogar auf zwei Sendeplätzen unterkommt. Zum einen ist sie schon am kommenden Wochenende in einer zweistündigen Version am Sonntag ab 15:45 Uhr zu sehen. In einer 70 Minuten langen Fassung läuft sie auch an Karfreitag, also dem 29. März ab 19:05 Uhr.