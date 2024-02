Seit zehn Jahren begleitet DMAX nun schon Michael Manousakis und seinen Gebrauchtwarenhandel Morlock Motors. Weit mehr als 100 Folgen von "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" hat spin TV seither für den Spartensender von Warner Bros. Discovery produziert. Doch nun steht offenbar das Ende des Formats bevor.

"Es wird dieses Jahr auch wieder eine neue Staffel der 'Steel Buddies' geben, aber es wird nach heutigem Stand die letzte Staffel der Sendung werden", sagte Marion Rathmann, Programmchefin von Warner Bros. Discovery, jetzt im Interview mit DWDL.de. Der Zusatz "nach heutigem Stand" lässt freilich ein Hintertürchen offen, dass es zumindest die Chance auf eine Fortsetzung gibt.

"Es ist einfach ein toller Erfolg, wenn man zehn Jahre gemeinsam so ein Format entwickelt hat und zusammen gewachsen ist. Darauf sind wir stolz. Es ist eine Qualität von DMAX, solche Charaktere zu finden und gemeinsam so lang laufende Formate zu entwickeln", so Rathmann über die "Steel Buddies". "Das waren einst auch 'Die Ludolfs' oder 'Der Checker' und natürlich unser 'Germinator', der im März mit neuer Staffel zurück ist. Damit sind wir aktuell so erfolgreich unterwegs wie mit den 'Steel Buddies', was uns sehr freut."

"Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" entwickelte sich in den vergangenen Jahren zur erfolgreichsten Eigenproduktion von DMAX. Mit Marktanteilen von fast fünf Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ließ der Sender damit selbst so manch größeren Konkurrenten hinter sich.