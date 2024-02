am 29.02.2024 - 12:03 Uhr

Der Streamingdienst Paramount+ machte in den vergangenen Wochen und Monaten nicht unbedingt rühmliche Schlagzeilen. So wurde unlängst bekannt, dass man dem Angebot eine inhaltliche Neuausrichtung gewährt: Diese sieht eine Fokussierung auf die großen Franchises vor – bezogen auf den deutschen Markt ist somit ein weiterer Abnehmer von Produktionen auf dem Rückzug. Dafür kann Paramount-CEO Bob Bakish nun erste kleinere Erfolge mit Blick auf den Streamer verkünden. Im vierten Quartal 2023 sei es bereits gelungen, die Verluste weiter zu reduzieren. Man habe mit Paramount+ im Vergleich zum Vorjahresquartal 69 Prozent mehr Umsatz gemacht. Das sei auch gelungen, weil man die Abo-Zahl zum Quartalsende auf 67,5 Millionen habe steigern können – binnen drei Monaten kamen somit etwas mehr als vier Millionen neue Abonnentinnen und Abonnenten hinzu. Obendrein wurde der ARPU, also der Umsatz pro Kunde, um 31 Prozent gesteigert.

Der Gesamtumsatz von Paramount lag im Jahr 2023 bei 29,65 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um etwa zwei Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Zum Minus beigetragen haben nicht nur die klassischen TV-Sender, sondern auch das klassische Filmgeschäft, das über weite Teile des Jahres 2023 wegen der Streiks von Autorinnen und Autoren, Schauspielerinnen und Schauspieler brach lag. Immerhin dürfte 2024 in den ersten Wochen gut angelaufen sein. Bakish sprach, ohne ins Detail zu gehen, von einer "guten Dynamik". Mehr als eine solche wird es brauchen, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen.