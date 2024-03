Der NDR hat bestätigt, dass es die bei vielen ESC-Fans beliebten "Songchecks" in diesem Jahr nicht mehr geben wird. Darin blickten die Moderatorin Alina Stiegler und Stefan Spiegel in den zurückliegenden Jahren immer wieder im Vorfeld der ESC-Woche im Mai auf die jeweiligen Songs. Im vergangenen Jahr waren etwa vier dieser Online-Liveshows zu sehen, später erfolgte auch eine Ausstrahlung bei One und im NDR Fernsehen.

Darüber hinaus hat der NDR jetzt auch bestätigt, dass es in diesem Jahr das Magazin "Alles Eurovision" nicht mehr geben wird. Das war im vergangenen Jahr erstmals produziert worden, Stiegler und Spiegel meldeten sich darin während der Finalwoche aus Liverpool mit News und Interviews zum Musikwettbewerb. SWR-Moderator Constantin Zöller war für die Sendung zudem als Reporter im Einsatz.

Mit "Alles Eurovision" wollte der NDR vor allem auch Nicht-ESC-Fans erreichen. Die "Songchecks" richteten sich dagegen eher an die Hardcore-Fangemeinde des Musikwettbewerbs, die sich bereits im Vorfeld mit den Künstlerinnen und Künstlern und ihren Songs auseinandersetzt. In unterschiedlichen Formen gab es die "Songchecks" bereits seit 2011.

Das NDR-Portal eurovision.de postete auf Instagram ein Statement zum Aus der beiden Sendungen. Darin heißt es: "Öfter mal was Neues! Wir gehen in diesem Jahr rund um den ESC neue Wege, auch in der Begleitung dieses großen Events. Neu war ja in diesem Jahr zum Beispiel die Dokutainment-Serie ‘Ich will zum ESC!’, weitere Überraschungen wird es dann rund um das große Finale im Mai geben." In der Finalwoche will man umfassende Informationen "in gewohnter Qualität" liefern.

Ganz generell ist unklar, wie groß das Engagement des NDR beim ESC künftig überhaupt noch sein wird. So gab es in der ARD Gedankenspiele, der NDR könnte die Verantwortung am Wettbewerb an dem MDR abgeben. Auch der Name Stefan Raab hält sich hartnäckig, der Entertainer hatte sich zuletzt ja mit dem ehemaligen ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann selbstständig gemacht. Bestätigt ist davon bislang aber noch nichts.