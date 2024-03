am 06.03.2024 - 14:47 Uhr

RTL+ hat eine neue und von der Firma Good Times Fernsehproduktions GmbH kommende Dokusendung rund um das Cheerleading in Aussicht gestellt. Konkret soll das vierteilige "Cheer Fever – Jubel, Schmerz und Euphorie" ab dem 28. März bei RTL+ zum Abruf bereit stehen. Dem eigenen Anspruch nach will die Produktion auch mit gängigen Klischees aufräumen, denn, so heißt es, der Sport stehe für mehr als kurze Röcke und Pompons. Die Rede ist vielmehr von einem hoch anspruchsvollen und auch verletzungsreichen Profisport.

Mit den "Dolphins" aus Krefeld und den "Scars" aus Pfungstadt haben sich zwei Profiteams von Kameras begleiten lassen – beide gehören zu den besten des Landes. Die Dokumentation folgt der sportlichen Reise der zwei Teams sowie den persönlichen Geschichten der Athleten und Athletinnen. Zwischen dem eigenen Job, Fitnesstrainings und Trainings mit dem Team bleibt kaum Zeit für die Liebe, Freunde oder die Familie. Höhepunkt der Doku sind die Deutschen Meisterschaften in Bonn – diese sind für Mitte März angesetzt und dürften somit noch sehr aktuell in die Episoden eingearbeitet werden.

Auch finale "Der Pass"-Staffel kommt zu RTL+

Darüber hinaus hat RTL+ auch Nachschub in Sachen Sky-Originals angekündigt. Im Rahmen der bekannten und noch recht neuen Content-Partnerschaften lassen sich seit einigen Wochen bereits mehrere Sky-Serien bei RTL+ streamen, darunter sind auch die ersten beiden Staffeln des Krimis "Der Pass". Die finale dritte Staffel fehlte jedoch bisher. Das ändert sich nun am 1. April. Ab dann ist auch Staffel drei bei RTL+ verfügbar. Eine vierte Staffel wird es von "Der Pass" nach aktuellem Stand nicht mehr geben.