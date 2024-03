Die ARD wird in diesem Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft zum Abschluss ihrer Sendetage erstmals ein Fußball-Kneipenquiz ausstrahlen. Das hat der WDR, der das bislang noch namenlose Format redaktionell verantwortet, gegenüber DWDL.de bestätigt. Die erste Folge ist demnach am 15. Juni um 23:30 Uhr im Ersten zu sehen, weitere Ausgaben folgen an den übrigen Sendetagen zur gleichen Zeit.

In der Show, um deren Produktion sich Riverside Entertainment kümmert, treten Prominente und Fans in drei Teams mit je zwei Spielern gegeneinander an. Als Quizmasterin fungiert "Sportschau"-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra, die vom Comedian und Moderator Malte Völz als Sidekick unterstützt wird. Auch Arnd Zeigler, der seit vielen Jahren in "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" mit Fachwissen glänzt, wird mitquizzen. Zu gewinnen gibt es Tickets für Spiele der laufenden EM.

© WDR/Sebastian Arl Karl Valks

"Late Night mal anders", sagt Moderatorin Stephanie Müller-Spirra über die Show und verspricht: "Bei uns wird nicht nur getalkt, sondern auch gequizzt - das wird lustig, spannend und ein bisschen wild. Ich freue mich jetzt schon auf coole Gäste und natürlich auf Malte. Und eins ist klar: Bei uns werden keine Phrasen gedroschen."