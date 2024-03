Specials hat die ZDF-Unterhaltungsshow "Der Quiz-Champion", moderiert von Johannes B. Kerner bekanntlich schon einige auf dem Buckel. In den zurückliegenden Jahren gab es mehrfach "Promi-" oder "Spenden-Specials", zudem 2022 auch bis heute einmalig ein "Das Zweite-Chance-Special". In zwei neuen Folgen, die in dieser Woche in Berlin entstehen, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer doppelt.

Im "Doppel-Special" treten Kandidaten und Experten nämlich im Duo an. Im Experten-Team für Literatur/Sprache finden sich Katharina und Anna Thalbach, um Sport kümmern sich Katrin Müller-Hohenstein und Marcel Reif. Anne Gesthuysen und Frank Plasberg beantworten Fragen aus der Kategorie Zeitgeschehen. Sarah Wiener und Johann Lafer sind für Ernährung zuständig und Bully Herbig und Kurt Krömer für Film/Fernsehen.



Auch die Kandidaten sind in Zweier-Teams unterwegs. Und nicht nur Kandidaten und Experten sind doppelt, sondern auch die Sendung an sich. Produziert werden nämlich gleich zwei Folgen. Zwei Shows binnen weniger Tage gab es beim Programm schon öfter. Konkret sendet das ZDF eine 90 Minuten lange Folge am Mittwoch, 24. April. Das Gewinnerteam steht dann am Ende der Folge fest, die am Samstag darauf ausgestrahlt wird.

2023 erwies sich die ZDF-Quizshow mit Johannes B. Kerner als Quotenerfolg. Teils holten die Ausstrahlungen mehr als 18 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren schwankten die Werte zwischen acht und elfeinhalb Prozent und lagen somit ebenfalls im klar grünen Bereich. Riverside Entertainment produziert die Ratesendung.