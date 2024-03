Addressable TV gilt als eine der Möglichkeiten, TV-Werbung zukunftsfähig zu halten und in einem schwierigen Umfeld weiter Wachstum zu erzielen - sofern es die technischen Möglichkeiten auf dem Endgeräte-Markt denn auch hergeben. Aus diesem Grund haben sich die beiden Konkurrenten RTL und ProSiebenSat.1 schon 2022 in der "Addressable TV Initiative" zusammengeschlossen, um die Einführung von Addressable TV auf der Grundlage offener Standards wie HbbTV auf dem europäischen Markt zu erleichtern. Nun hat man erste Partnerschaftsvereinbarungen mit TV-Herstellern geschlossen.

Zu den Unternehmen gehören TP Vision (Philips) und Vestel, die etwa 30 Prozent des Absatzes von Fernsehgeräten in Europa repräsentieren. Die Kooperationsvereinbarungen beinhalten die Zertifizierung von TV-Plattformen nach der HbbTV-TA-Spezifikation, einer HbbTV-Spezifikation für adressierbare Werbung. Dadurch wird es möglich, Werbung in linearen TV-Programmen präzise durch addressierte Werbung auszutauschen. Mit Hilfe einer Zertifizierung durch ATVI können Sender künftig geeignete TV-Geräte für die Ausspielung zielgerichteter Werbung identifizieren.

Nicole Agudo Berbel, die seitens ProSiebenSat.1 in der ATVI-Führung sitzt, sagt: "Wir konzentrieren uns stark auf die Entwicklung von Advanced TV-Lösungen mit modernen Targeting-Konzepten. ATVI ebnet den Weg für die Skalierung adressierbarer Werbung in Europa." Ihr Kollege Andre Prahl von RTL ergänzt: "Das Interesse großer Industriepartner an den Dienstleistungen von ATVI zeigt, dass wir ein Marktbedürfnis befriedigen. Die Partnerschaften, die wir jetzt abschließen konnten, werden die Etablierung von adressierbaren TV-Standards im linearen Fernsehen einen großen Schritt voranbringen. ATVI wird die europaweit harmonisierte Umsetzung von Addressable TV auf Basis offener Standards weiter vorantreiben."

Gleichzeitig gab ATVI den Abschluss einer technischen Kooperationsvereinbarung mit Seraphic, einem führenden Anbieter von Middleware für vernetzte Fernsehgeräte, bekannt. Nach Angaben von Xinwen Xue, VP Global Business Development bei Seraphic, werden jedes Jahr etwa 10 Millionen TV-Geräte mit der entsprechenden Middleware an Bord ausgeliefert. Obendrein hat ATVI noch eine technische Zusammenarbeit mit führenden taiwanesischen Anbietern von Chipsets für TV-Geräte, eingeleitet, um die vorgelagerte Konformität von TV-Modellen in der Lieferkette zu erleichtern. Dieses Netzwerk an Industriepartnern soll 2024 noch erweitert werden mit dem Ziel, die große Mehrheit der in Europa verkauften TVGeräte als HbbTV-TA-kompatible zu zertifizieren.