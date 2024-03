am 18.03.2024 - 12:05 Uhr

"Realitystar" ist in den letzten Jahren regelrecht zum Berufsbild geworden - und zwar mit steigendem Bedarf: Angesichts einer zuletzt scheinbar unbegrenzt wachsenden Anzahl an Reality-Formaten insbesondere bei den deutschen Streaming-Anbietern RTL+ und neuerdings auch Joyn ist es längst möglich, eine Karriere durch unterschiedliche Formate dieses Genres hinzulegen und sich so für längere Zeit ein auskömmliches Einkommen zu sichern.

Passend dazu hat RTL+ als einer der größten Treiber dieses Booms nun für den Herbst eine neue Preisverleihung angekündigt: Die "Reality Awards". Dann soll geklärt werden, wer der "einzig wahre Reality-King oder die unbestrittene Queen" ist und wer für die schönsten und emotionalsten Momente gesorgt hat. Über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheiden dabei die Fans selbst über eine Publikumsabstimmung. Die Verleihung wird dann bei RTL+ zu sehen sein.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: "Unsere Reality-Formate haben bereits einige Preise abgeräumt. Aber viel wichtiger: Sie haben Stars erschaffen! Frisch verliebte, prominent getrennte, kämpfende und perfekt matchende Stars, die uns und unsere Zusehenden glücklich, entzückt und manchmal einfach sprachlos machen. Es ist höchste Zeit, dass ihre Leistung gebührend gefeiert und ausgezeichnet wird. Das wird eine Award-Nacht, an die wir uns noch lange erinnern werden."

Produziert wird die Sendung von RTL Studios.