am 22.03.2024 - 11:56 Uhr

Nachdem RTL Deutschland sein Streaming-Angebot inzwischen deutlich erweitert hat, soll das Portfolio von RTL+ abseits von Filmen, Serien, Shows und Live-Sport nun verstärkt auch auf dem großen Bildschirm ausgebaut werden. Dafür hat der Konzern jetzt die nächste Stufe gezündet.

Wie RTL am Freitag ankündigte, wurde der Roll-out zunächst auf Magenta TV gestartet. Auf der Telekom-Plattform werden somit neuerdings auch Musik und Podcast in die RTL+-App intergriert. Das Magazin- und Hörbuchangebot dagegen soll nicht Teil des Angebotspakets auf den Big Screens werden, wie es heißt. RTL verweist in diesem Zusammenhang auf das Nutzungsverhalten der Userinnen und User, die diesen Teil des Angebots jedoch weiterhin auf mobilen Apps und im Web nutzen können.

Ebenfalls mit den ersten Geräten angelaufen ist der Roll-out nach Angaben von RTL Deutschland auf Android TV. Die Verfügbarkeit des erweiterten Angebots auf weiteren Big Screens soll demnach bis zum Ende des Sommers abgeschlossen werden.