am 26.03.2024 - 17:51 Uhr

Am 15. April um 6 Uhr morgens ist SWR2 als Sendername Geschichte: Dann sendet die Radio-Kulturwelle im Südwesten unter dem neuen Namen "SWR Kultur". Schon im Herbst 2022 hatte der SWR begonnen, alle Kultur-Angebote unter dieser einheitlichen Marke zu bündeln, schon damals hieß es, dass die Umbenennung des Radiosenders als letztes Glied der Kette umbenannt werden soll. Damals war von Anfang 2024 die Rede, nun ist es also Mitte April geworden.

Die Marke "SWR Kultur" ist damit nun endgültig crossmedial im Einsatz, sei es in der ARD Mediathek, dem Fernsehprogramm des SWR oder den Social Media Accounts und jetzt eben auch im klassischen Radio. Damit einher geht auch eine Überarbeitung des Radioprogramms. Neu ist wochentags ab 15 Uhr die Sendung "Hörbar", eine Zusammenarbeit mit dem Kulturprogramm des Hessischen Rundfunks (hr2-kultur).

Die dokumentarischen Inhalte der bisherigen Sendung "Leben" werden von den Redaktionsteams hingegen neu für die ARD Audiothek konzipiert, auch die Lesungen aus der Reihe "Fortsetzung folgt" lassen sich nur noch in der ARD Audiothek abrufen. Im klassischen Radio gibt's mit "SWR Kultur am Abend" eine neue werktägliche Abendstrecke von 18:30 bis 20 Uhr. Sie wurde als "Kultur- und Gesellschaftsmagazin mit inspirierenden Gesprächen" neu aufgesetzt. Am 20. April 2024 wird zum ersten Mal ein gemeinschaftlicher Opernabend der ARD-Klassikwellen gesendet. "ARD Oper" wird künftig samstags von 20 bis 23 Uhr zu hören sein.

SWR-Intendant Kai Gniffke: "Da wo 'K' draufsteht, ist Kultur drin - unsere Marke 'SWR Kultur' ist mit der Umbenennung und Integration unserer Kulturwelle nun komplett. Im Radio, im Web, den sozialen Medien und im Videobereich hat Kultur eine feste Adresse. Wir bündeln unsere Kräfte noch besser und verteilen sie so, dass das hochqualitative Kulturangebot des SWR für unsere Nutzenden sichtbarer wird und neue Angebote speziell für die ARD Audiothek und die Mediathek entstehen können."

Der RBB hatte übrigens schon vor einigen Jahren die einheitliche Marke RBB Kultur eingeführt und im Zuge dessen auch sein Kulturradio in RBB Kultur umbenannt. Kurioserweise geht man nun dort aber wieder einen Schritt in die andere Richtung: Ab dem 2. April wird der Radiosender nämlich von RBB Kultur in Radio 3 umbenannt.