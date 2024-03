am 28.03.2024 - 10:29 Uhr

Die ARD hat die Übertragungsrechte an der Tour de France verlängert und wird das größte Radrennen der Welt damit auch in diesem Jahr live übertragen. SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat sich mit der Aumaury Sport Organisation (ASO) über eine entsprechende Vereinbarung verständigt, wie die ARD am Donnerstag mitteilte. Wie gehabt gibt es die Tour daneben auch bei Eurosport zu sehen, wo man sich langfristig die Rechte bis 2025 gesichert hatte.

Die Tour de France findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis zum 21. Juli statt. Geplant ist nach Angaben der ARD eine "tägliche Live-Übertragung über alle Verbreitungswege". Zuletzt waren die Sendestrecken im Ersten ausgeweitet worden, was im vergangenen Jahr zu hohen Quoten führte - auch beim jungen Publikum wurden mit der Tour de France regelmäßig zweistellige Marktanteile erzielt. Neben der Tour de France ist auch die Tour de France Femmes Bestandteil der Vereinbarung. Das Radrennen der Frauen wird in der ARD vom 12. bis 18. August täglich gezeigt.

Martin Grasmück

Bereits feststeht, dass auch die Deutschland Tour in diesem Jahr wieder live übertragen wird. Hierfür haben ARD und ZDF erneut gemeinsam Live- und Nachverwer­tungsrechte von der ASO erworben. Die Deutschland Tour findet vom 21. bis 25. August statt, beide Sender übertragen jeweils zwei Etappen.