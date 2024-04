Als Stefan Raab auf seinem Instagram-Kanal an Karfreitag ein Video hochgeladen hat und darin erklärte, wieder etwas machen zu wollen, sofern er innerhalb von drei Tagen neun Millionen Follower erreiche, kam das schon ziemlich überraschend. Die Frist ist nun abgelaufen und Raab hat das Ziel erwartbar nicht geschafft, dennoch stieg seine Follower-Zahl innerhalb von wenigen Tagen von weniger als 200.000 auf fast 3 Millionen.

In einem neuen Video, hochgeladen am Montagvormittag, informiert Elton, der auch schon Teil des ersten Videos war, Raab darüber, dass es mit den neun Millionen Followern nicht geklappt habe. "Aber wir sind nah dran", so der Moderator. "Nah dran ist auch vorbei, Elton. Ich mache nichts mehr", sagt Raab. Daraufhin entgegnet Elton, dass es aber noch immer eine offene Rechnung mit Regina Halmich gebe und Raab gegen sie boxen müsse.

"Die habe ich doch schon zweimal vermöbelt", entgegnet Raab in den Video daraufhin. Und dann kündigt Raab tatsächlich einen weiteren Boxkampf zwischen ihm und der ehemaligen Profi-Boxerin an. Dieser soll am 14. September stattfinden, der Ticket-Vorverkauf startet demnach schon am 2. April ab 15 Uhr. Am Ende sieht man noch einen dicken Raab, der von Elton zum Training aufgefordert wird. Woraufhin Raab entgegnet: "Kein’ Bock!".

Nun sind einige Fragen offen. Die wohl dringendste: Handelt es sich bei der Ankündigung um einen Aprilscherz? Das dürfte sich spätestens in rund 24 Stunden klären, wenn der angekündigte Kartenvorverkauf starten soll. Gegen einen Aprilscherz spricht die Tatsache, dass das mögliche Event schon ziemlich konkret angekündigt wurde. Raab trägt in dem neuen Instagram-Video außerdem eine Kappe mit der Aufschrift "NWSDWH" - diese Marke hatte sich Raab Entertainment kürzlich sichern lassen. Noch ist unklar, wofür die Kombination steht.

Spannend ist auch die Frage, ob Raab und Daniel Rosemann, die Raab Entertainment gemeinsam führen, bereits einen TV-Sender oder Streamer mit als Partner an der Seite haben. Raab Entertainment hat auf eine entsprechende Anfrage von DWDL.de noch nicht reagiert. RTL dagegen teilt mit: "Wir haben das Video heute Morgen auch gesehen und müssen jetzt erst einmal prüfen, ob es sich um einen Aprilscherz handelt oder nicht. Aber es klingt auf jeden Fall spannend und wenn es stimmt, werden wir unseren Hut in den Boxring werfen, um uns das Event zu sichern." ProSieben verweist gegenüber DWDL.de lediglich auf Stefan Raab.

Für ProSieben spricht die Tatsache, dass es viele Jahre lang Raabs Haus- und Hofsender war. Andererseits: Zu RTL hatte Raab zuletzt einen besonders engen Draht. An die Kölner verkaufte der Entertainer einige seiner früheren Ideen und außerdem produziert er zur Fußball-EM mit seiner neuen Produktionsfirma eine tägliche Show für die Kölner (DWDL.de berichtete).

Eins steht fest: Sollte der Boxkampf tatsächlich stattfinden und von einem Partner übertragen werden, wäre große Aufmerksamkeit wohl garantiert. Raab hat sich in den letzten zehn Jahren vollständig von vor der Kamera zurückgezogen, ein einmaliges Event hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit einen großen Impact. Schon Raabs erster Kampf gegen Regina Halmich verzeichnete bei ProSieben im Jahr 2001 im Schnitt mehr als 7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Re-Match sechs Jahre später verfolgten sogar noch etwas mehr, die Reichweite lag damals bei 7,74 Millionen.

Beide Kämpfe hat Raab übrigens deutlich verloren. Regina Halmich ist mittlerweile 47 Jahre alt, Raab noch zehn Jahre älter.